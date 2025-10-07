  • Megjelenítés
Megvan, ki nyerte a fizikai Nobel-díjat
Globál

Megvan, ki nyerte a fizikai Nobel-díjat

MTI
John Clarke brit, Michel H. Devoret francia és John M. Martinis amerikai tudós kapja az idei fizikai Nobel-díjat kvantummechanikai kutatásaiért a Svéd Királyi Tudományos Akadémia keddi stockholmi bejelentése szerint.

A fizikai Nobel-díjat 1901 óta most 119. alkalommal ítélték oda, hat alkalommal nem adományozták a kitüntetést.

Eddig 230 díjat ítéltek oda, de a díjazottak száma csak 229, mert az amerikai John Bardeen - eddig egyedüliként - kétszer (1956, 1972) is megkapta a díjat.

Az elismerésben 47 alkalommal részesült egy, 33 alkalommal kettő, 39 alkalommal három tudós.

Címlapkép forrása: Shutterstock

