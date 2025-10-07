Mélyül a válság: ez így nem mehet tovább Európa erős országában - Már az elnök emberei szerint is ideje félreállni

Philippe, aki a jobbközép egyik vezető elnökjelöltje lehet Macron utódjaként, kijelentette, hogy bár nem szólítja fel az elnököt azonnali lemondásra, de a jövő évi költségvetés elfogadása után Macronnak
be kellene jelentenie, hogy előrehozott elnökválasztást szervez".
"Az idő sürget. Nem hosszabbíthatjuk meg azt, amit az elmúlt hat hónapban tapasztaltunk. További 18 hónap túl hosszú idő, és károsítja Franciaországot. A politikai játszma, amit ma játszunk, aggasztó" - nyilatkozta a francia médiának.
Hasonló véleményt fogalmazott meg Jordan Bardella, a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) vezetője is, aki kedden kijelentette, hogy támogatja a parlament feloszlatását, amit parlamenti vagy előrehozott elnökválasztás követne.
Macron arra kérte Sébastien Lecornu-t, aki hétfőn mindössze 27 nap után mondott le miniszterelnöki posztjáról, hogy maradjon még 48 órán át hivatalban, és próbáljon megoldást találni a válságra.
Az elnök közölte, hogy "kész vállalni a felelősséget" kudarc esetén, amit széles körben úgy értelmeznek, hogy előrehozott választásokat írna ki.
Macron saját táborában is nő az elégedetlenség. Gabriel Attal, egy másik korábbi miniszterelnök, aki az elnök centrista pártját vezeti, hétfő este kijelentette, hogy már nem érti Macron döntéseit, és "ideje valami mást próbálni".
Franciaország több mint egy éve politikai válságban van, miután Macron 2024-ben előrehozott választásokat írt ki, amelyek megosztott parlamentet eredményeztek három nagyjából egyenlő blokkal: a baloldal, a szélsőjobb és Macron saját jobbközép szövetsége, egyik sem szerzett többséget.
Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images
