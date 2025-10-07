Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég azt mondta egy fórumon: ha az Egyesült Államok Tomahawk cirkálórakétákat ad Ukrajnának, Oroszország minden tárgyalást meg fog szakítani Washingtonnal és Ukrajnával is.
Mihail Hodarenyok nyugalmazott orosz ezredes az MK.ru-nak elmondta:
Oroszországnak ennél sokkal súlyosabb válaszlépéseket kell tennie, ha Ukrajna Tomahawkokat kap.
Hangsúlyozta: ez a rakéta sokkal súlyosabb rombolóképességgel rendelkezik, mint bármelyik másik ukrán nagy hatótávolságú fegyver, a cirkálórakéta lényegében hadászati fegyver, melyet nukleáris robbanófejjel is fel lehet szerelni.
Hodarenyok azt javasolta:
Oroszországnak azonnal likvidálnia kell Ukrajna politikai vezetését,
hiszen Zelenszkij elnök utalt már arra szerinte, hogy csapást mérne a Kremlre – a Tomahawk-rakétákkal erre képes is lesz.
Emellett azt javasolta, hogy Oroszország vezetése vonuljon bunkerekbe, ahol biztonságban lesznek az ukrán csapások elől.
Hodarenyok úgy látja, hogy szerinte
Oroszországnak atomfegyvereket is fel kellene robbantania a levegőben Ukrajna nagyvárosai fölött,
jelezve szándékát, hogy ezeket a fegyvereket nem fél használni. A robbanások lehetséges, Oroszországra is veszélyes radioaktív sugárzásáról nem beszél.
Emlékeztetett: Oroszország nemrég úgy módosította nukleáris doktrínáját, hogy engedélyezte hagyományos támadás esetén is a nukleáris fegyverek használatát, ideje jelezni a világnak szerinte, hogy Moszkva jelezze ennek komolyságát.
Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images
