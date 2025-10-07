Orosz jelentés
Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint az éjszaka folyamán összesen 184 ukrán drónt semmisítettek meg, ezek jelentős része Moszkva felé tartott.
Komoly feltételhez szabta Trump a legendás amerikai fegyver Ukrajnának adását - Zelenszkijnek megint csalódnia kell?
Donald Trump amerikai elnök hétfőn kijelentette, hogy mielőtt Tomahawk rakétákat szállítana Ukrajnának, tudni szeretné, mire használnák azokat, mivel nem kívánja eszkalálni az orosz-ukrán háborút.
Ennyien érkeztek Ukrajnából hétfőn
Az ukrán-magyar határszakaszon 5136 ember lépett be Magyarországra hétfőn. Tartózkodási engedélyt 22 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.
NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint hazája Európai Uniós csatlakozása megállíthatatlan folyamat. Norvég F-35-ösök érkeztek a NATO keleti szárnyára, hogy védelmezzék azt az orosz drónoktól. Az oroszok lassan haladnak előre Ukrajna keleti részén, de Kijevnek is futja az erejéből kisebb ellentámadásra. Egyes pletykák szerint Kína műholdas adatokkal segíti az orosz légicsapásokat, de a Kreml ezt tagadja. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
