  • Megjelenítés
FONTOS Végre-valahára pontot tehetünk a pusztító háború végére – Ezzel kerül Trump célegyenesbe egy béke Nobel-díjhoz?
NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden
Globál

NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint hazája Európai Uniós csatlakozása megállíthatatlan folyamat. Norvég F-35-ösök érkeztek a NATO keleti szárnyára, hogy védelmezzék azt az orosz drónoktól. Az oroszok lassan haladnak előre Ukrajna keleti részén, de Kijevnek is futja az erejéből kisebb ellentámadásra. Egyes pletykák szerint Kína műholdas adatokkal segíti az orosz légicsapásokat, de a Kreml ezt tagadja. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

Orosz jelentés

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint az éjszaka folyamán összesen 184 ukrán drónt semmisítettek meg, ezek jelentős része Moszkva felé tartott.

(Reuters)

Megosztás

Komoly feltételhez szabta Trump a legendás amerikai fegyver Ukrajnának adását - Zelenszkijnek megint csalódnia kell?

Donald Trump amerikai elnök hétfőn kijelentette, hogy mielőtt Tomahawk rakétákat szállítana Ukrajnának, tudni szeretné, mire használnák azokat, mivel nem kívánja eszkalálni az orosz-ukrán háborút.

Tovább a cikkhez
Komoly feltételhez szabta Trump a legendás amerikai fegyver Ukrajnának adását - Zelenszkijnek megint csalódnia kell?
Megosztás

Ennyien érkeztek Ukrajnából hétfőn

Az ukrán-magyar határszakaszon 5136 ember lépett be Magyarországra hétfőn. Tartózkodási engedélyt 22 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.

(MTI)

Megosztás

NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint hazája Európai Uniós csatlakozása megállíthatatlan folyamat. Norvég F-35-ösök érkeztek a NATO keleti szárnyára, hogy védelmezzék azt az orosz drónoktól. Az oroszok lassan haladnak előre Ukrajna keleti részén, de Kijevnek is futja az erejéből kisebb ellentámadásra. Egyes pletykák szerint Kína műholdas adatokkal segíti az orosz légicsapásokat, de a Kreml ezt tagadja. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Hétfői hírfolyamunk itt olvasható vissza.

Kapcsolódó cikkünk

Úgy tűnik megvan, melyik területen találhat egymásra újra Trump és Putyin: ez dönthet az atomfegyverekről

Hírszerzési jelentés: szinte kifogyhatatlan utánpótlást kaphat az orosz hadsereg

SZVR: hamis zászlós akció terveit szövögetik Londonban, már a célpont is megvan

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tomahawk rakéta háború oroszország ukrajna
Globál
Komoly feltételhez szabta Trump a legendás amerikai fegyver Ukrajnának adását - Zelenszkijnek megint csalódnia kell?
Pénzcentrum
Így hálózta be titokban az előfizetőket a Yettel: működik a láthatatlan AI-trükk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility