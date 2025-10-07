  • Megjelenítés
Orosz páncélosokkal tömött vonat indult a NATO felé, úgy néz ki, soha nem ér majd oda
Orosz páncélosokkal tömött vonat indult a NATO felé, úgy néz ki, soha nem ér majd oda

Az ukrán hírszerzés felrobbantott egy vágányt, ezzel pedig kisiklatott egy katonai rakományt szállító szerelvényt – számoltak be róla ukrán források.

Az ukrán hírszerzés egyik forrása szerint a Sztroganovo-Mscsinszkaja (Leningrádi régió) vasútvonalon felrobbantottak egy vágányt, közvetlenül egy orosz páncélosokat szállító vasúti szerelvény előtt.

A hírszerzés jelentése szerint az akció sikeres volt.

Az Orosz Vasutak hivatalos közleménye szerint ugyanakkor a szakaszon „műszaki okok” miatt áll a vonatforgalom, a teher- és személyvonatok is több órás késéssel közlekednek. Nyílt források szerint az eset helyszínén a különleges szolgálatok dolgoznak – vélhetően azért, hogy megtisztítsák a vasúti pályát a felborult kocsiktól.

Fotó- és/vagy videófelvétel egyelőre nem áll rendelkezésre, állítólag azért, mert senkit nem engednek a „műszaki meghibásodás” közelébe.

Korábban beszámoltunk róla: Pénteken vasúti szerelvényt videóztak a Szentpétervár-Pszkov csomópontnál, amely Észt- vagy Lettország irányába tartott. A szerelvényen korábban raktárakban álló 2Sz19 Mszta-SzM2 152 mm-es önjáró aknavetőket, valamint 2Sz5 Hiacint önjáró tarackokat szállítottak, valamint orosz katonákat. 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

