Oroszország már atomcsapástól retteg - Moszkva nagyon súlyos eszkalációt emleget

Nagyon súlyos eszkaláció az, ha Ukrajna Tomahawk-cirkálórakétákat kap az Egyesült Államoktól, hiszen ezeket a fegyvereket nukleáris robbanófejjel is fel lehet szerelni – jelentette ki mai sajtótájékoztatóján Dmitrij Peszkov Kreml szóvivő.

Ez nagyon súlyos eszkaláció […]. Olyan rakétákról van szó, melyek nukleáris robbanófejjel felszerelhetők. Ez tényleg nagyon komoly eszkaláció”

– jelentette ki a Kreml szóvivője, majd arról is beszélt, hogy szerinte a frontvonalakon nem fog változást hozni az, ha Ukrajna Tomahawk-rakétákat kap.

Arra is kitért, hogy az Egyesült Államok a Biden-érában először leszállította az Ukrajnának adott fegyvereket, majd utána tett bejelentést a transzferről, Moszkva kíváncsian várja, ebben az esetben is így lesz-e.

Peszkov kijelentését érdemes két dologban árnyalni.



Egyrészt nem igaz, hogy az Egyesült Államok először szállította le az Ukrajnának adott fegyvereket és utána tett bejelentést, nagyon sok esetben hosszú hónapok teltek el a fegyvertranszfer bejelentése és a tényleges átadás közt – 2022-ben, 2023-ban ez majdnem minden szállítmányra igaz volt.



Másrészt való igaz, hogy a Tomahawkoknak volt egy időben nukleáris robbanófejjel felszerelt változata, de ezeket a 2010-es évek elején kivonták hadrendből. Mindemellett egészen biztos, hogy ha lenne is hadrendben ilyen változat, Ukrajna ezt nem kapná meg.



Arról is érdemes szót ejteni, hogy Oroszország minden egyes alkalommal, amikor a Nyugat egy új típusú fegyvert készül átadni Ukrajnának, nukleáris háborús riogatással próbálja a transzfert megakasztani.

Címlapkép forrása: Barry Iverson/Getty Images