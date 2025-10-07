  • Megjelenítés
Ritka célpontra csaptak le Magyar drónjai - Lángok martaléka lett egy R-330
Globál

Ritka célpontra csaptak le Magyar drónjai - Lángok martaléka lett egy R-330

Portfolio
Ukrán drónok megsemmisítettek egy ritka orosz zavaróállomást a megszállt Luhanszk megyében, jelentették be az Ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erői október 6-án - írta a Kyiv Independent.

A közlemény szerint a 412-es Nemesis Ezred katonái az ukrán határőrség egyik egységének légi felderítésével együttműködve fedezték fel és semmisítették meg az orosz R-330Zs Zsitel rádióelektronikai zavaróállomást.

Az ukrán hadsereg közlése szerint eddig mindössze 23 ilyen R-330Zh zavaróegység megsemmisítését dokumentálták vizuálisan.

"A Zsitel egy összetett és multifunkcionális rendszer. A műszaki specifikációk szerint képes zavarni a földi rádiókommunikációt 25 kilométeres, a légi járművek kommunikációját pedig 50 kilométeres távolságig" - áll a közleményben.

A zavaróállomás képes lokalizálni a rádiójelek forrásait, meghatározni azok koordinátáit, valamint zavarni a műholdas kommunikációt, a GPS-jeleket és a mobilhálózatokat.

Kapcsolódó cikkünk

NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden

Komoly feltételhez szabta Trump a legendás amerikai fegyver Ukrajnának adását - Zelenszkijnek megint csalódnia kell?

Címlapkép forrása: Mil.ru via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
alékszisz cíprasz
Globál
Visszavonul az európai politika fenegyereke, de van egy csavar a történetben
Pénzcentrum
Így hálózta be titokban az előfizetőket a Yettel: működik a láthatatlan AI-trükk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility