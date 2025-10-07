Ritka célpontra csaptak le Magyar drónjai - Lángok martaléka lett egy R-330

A közlemény szerint a 412-es Nemesis Ezred katonái az ukrán határőrség egyik egységének légi felderítésével együttműködve fedezték fel és semmisítették meg az orosz R-330Zs Zsitel rádióelektronikai zavaróállomást.

Az ukrán hadsereg közlése szerint eddig mindössze 23 ilyen R-330Zh zavaróegység megsemmisítését dokumentálták vizuálisan.

"A Zsitel egy összetett és multifunkcionális rendszer. A műszaki specifikációk szerint képes zavarni a földi rádiókommunikációt 25 kilométeres, a légi járművek kommunikációját pedig 50 kilométeres távolságig" - áll a közleményben.

A zavaróállomás képes lokalizálni a rádiójelek forrásait, meghatározni azok koordinátáit, valamint zavarni a műholdas kommunikációt, a GPS-jeleket és a mobilhálózatokat.

Címlapkép forrása: Mil.ru via Wikimedia Commons