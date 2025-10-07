  • Megjelenítés
Robbanás rázta meg Párizs utcáit: nagyon gyanús dolog bukott ki - Lehet, hogy a francia elit volt a célpont
Robbanás rázta meg Párizs utcáit: nagyon gyanús dolog bukott ki - Lehet, hogy a francia elit volt a célpont

Gyanús körülmények között felrobbant egy kisbusz Párizsban, a Hôtel de Matignon mellett, ahol a francia kormány jelenlegi és volt tagjai találkoztak – számol be a l’Humanité.

A robbanás a Rue de Varenne-ön történt, alig pár méterre a Hôtel de Matignontól. A hatóságok gyorsan kivonultak a helyszínre és megfékezték a lángokat, a lap információi szerint a lángra kapott kisbuszban további tartályokat találtak, amelyek nem robbantak fel. Személyi sérülés nem történt, a környékbeli épületek nem kaptak lángra.

Az említett szállodában tartózkodott Sébastien Lecornu, a napokban lemondott francia miniszterelnök, Gabriel Attal korábbi miniszterelnök és Edouard Philippe, Le Havre polgármestere is.

Sem a lap, sem a hatóságok nem reflektáltak arra, mi lehetett a robbanás oka és nem utalnak arra sem (egyelőre), hogy az említett politikusok szándékos támadás célpontja lettek volna. Az incidens időzítése és körülményei mindenesetre kifejezetten gyanúsnak mondhatók, később várhatók további részletek az eseménnyel kapcsolatosan.

Címlapkép forrása: Owen Franken - Corbis/Getty Images. A címlapkép illusztráció.

