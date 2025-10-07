Saját háza előtt késeltek meg egy német politikust – Küzdenek Iris Stalzer életéért

Az SPD politikusa súlyosan megsérült, több késszúrást kapott a hasán és hátán. A politikusnőre fényes nappal támadt rá több ismeretlen férfi.

A helyszínre kiérkező mentők Stalzer életéért küzdenek, állapota válságos.

A rendőrség nagy erőkkel próbálja kézre keríteni a tetteseket; mivel a gyanúsítottak kiléte még nem tisztázott, az esetleges indíték sem ismert.

Iris Stalzert alig pár napja, szeptember 28-án választották meg Herdecke polgármesterévé.

