Sok dolgot felforgathat az OpenAI legújabb húzása: már vannak árulkodó jelei

A múlt héten az OpenAI bemutatta videógeneráló-modelljének, a Sorának a frissített verzióját. A bejelentést követően azonban nem a javított képességekkel rendelkező modell váltotta ki a legnagyobb visszhangot: a vállalat bemutatott egy Sora névre keresztelt közösségi alkalmazást is, amely kifejezetten AI-videók megosztását teszi lehetővé a felhasználók számára. A Google Trends adatai alapján megnéztük, mekkora érdeklődést váltott ki világszerte az OpenAI legújabb dobása.

Rengeteg a kérdőjel az OpenAI új alkalmazása körül

A ChatGPT-t is fejlesztő OpenAI a múlt héten bemutatta a Sora névre keresztelt videógeneráló AI-modelljének új verzióját, a Sora 2-t. A kaliforniai székhelyű nonprofit egy teljesen új, videós közösségi média alkalmazást is bemutatott, amely kifejezetten AI által generált videós tartalmak megosztására lesz használható.

A jelenleg csak az Egyesült Államokban és Kanadában, egyelőre kizárólag meghívásos alapon elérhető alkalmazás

vegyes fogadtatásban részesült a technológiával foglalkozó sajtó, valamint az első felhasználók részéről.

A New York Times újságírói a tesztelést követően kiemelték, hogy a Sora lényegében korlátlan lehetőséget biztosít az alkotásra és a videók készítésére. Ugyanakkor, az leegyszerűsödő mesterségesintelligencia-alapú videógenerálás felveti a dezinformáció (deepfake videók) elszaporodásának veszélyét is. Sokan adtak hangot annak is, a közelmúltban, hogy a Sora lényegében a végtelen „slop” folyamát hozta létre, amely a közösségi médiában vírusszerűen terjedő, valóságtól teljesen eltávolodott AI-generált videók tömegét jelenti.

A Sora alkalmazás számos szerzői jogi aggályt is felvet, ugyanis a tesztelők szerint a platformon már most elszaporodtak például a különféle rajzfilmek stílusában készülő videós tartalmak. A megjelenés idején arról érkeztek hírek, hogy a jogtulajdonosoknak külön jelezniük kell, hogyha nem szeretnék, hogy a tartalmuk megjelenjen a generált videókban.

Nagyot szólt a Google-ben az OpenAI bemutatója

Nemrég, a Google Trends segítségével megnéztük, hogy az elmúlt időszakban nagy sajtóvisszhangot kapó, NATO-tagállamokat ért orosz légtérsértések hogyan hatottak a Google-keresésekre, hogy Jimmy Kimmel amerikai műsorvezető híres late night show-jának beszüntetése mennyire tükröződött a Google Trends adataiban. Legutóbbi cikkünkben azt vizsgáltuk, hogy a moldovai választások, valamint az azt megelőző orosz befolyásolási kampányok.

A bemutató az Egyesült Államokban nagy érdeklődésnek örvendett: a Google Trends leginkább felkapott kereséseket listázó oldalán az elmúlt héten a hatodik helyen állt a Sora 2 témája (a videós model megjelenésével kapcsolatos keresési kifejezések) relevancia alapján.

Kép forrása: Google Trends

A Sora 2 modell megjelenése által generált internetes érdeklődés szemléltetéséhez a Google Trends adatai alapján összehasonlítottuk az idén tavasszal megjelent, nagy figyelmet kapó Google Veo 3 ("veo 3") iránti érdeklődéssel.

A 30 napos adatok alapján látványosan megugrott a "sora" keresőszó iránti érdeklődés a Google-ben.

Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt 12 hónap globális adatai alapján látható, hogy a Veo májusi megjelenésekor nagyot ugrott az érdeklődés a Google megoldása iránt, amely az első jelentősebb áttörést jelentette a nyilvánosság számára is elérhető AI-videós eszközök terén.

Kép forrása: Google Trends

Ha az Egyesült Államokra szűkítve vizsgáljuk az elmúlt 30 nap keresési adatait, akkor annyi különbség látszik, hogy

a Sora megjelenése arányaiban valamivel nagyobb érdeklődést generált, mint a Veo 3 májusi debütálása.

Ez vélhetően annak tudható be, hogy a Sora legnagyobb újítása, a dedikált AI-videós alkalmazás egyelőre csak az USA-ban és Kanadában elérhető, így a világ többi részén még nem mozgatta olyan mértékben az internetezőket.

Kép forrása: Google Trends

Hosszabb, öt éves időtávon szemlélve az adatokat az látszik, hogy az internetezők körében az "ai video" keresési kifejezés az elmúlt években kezdett el ismertebbé válni, majd

az idei évben lett igazán népszerű.

Kép forrása: Google Trends

