  • Megjelenítés
Sorban áll a világ a nyugati vadászgépeket lelövő J-10C-ért: újabb hatalom csapott le rá
Globál

Sorban áll a világ a nyugati vadászgépeket lelövő J-10C-ért: újabb hatalom csapott le rá

Portfolio
A Defense News arról írt, hogy Banglades lehet Kína és Pakisztán után a harmadik ország, amely üzemben tarthatja a 4,5 generációs J-10C vadászgépet.

2025 májusában India és Pakisztán légiereje nagyszabású légicsatát vívott egymással az éj leple alatt, ekkor az első hírek szerint a kínai fejlesztésű J-10C-k több nyugati gépet is megsemmisítettek, például három Rafaléról számoltak be a hírekben. Bár az esetet követően egyre több új információ és pletyka látott napvilágot, mégis egy sor ország jelentkezett be Pekingnél a 4,5 generációs vadászgépért. Hasan Mahmood Khan Banglades légierejének parancsnoka bejelentette, hogy az ország ideiglenes kormánya elvi jóváhagyását adta „többcélú harci és támadó repülőgépek”, valamint új föld-levegő rakéták és nagy hatótávolságú radarok vásárlásához. Bár

hivatalosan nem erősítette meg, hogy a J-10C-kről van szó, források tudni vélik, hogy lényegében már nyélbe ütötték Pekinggel az üzletet.

Információk szerint a dél-ázsiai ország légiereje 2027-ig akár 20 darabot is beszerezhet ezekből a vadászgépekből. Az előzetes becslések szerint a tranzakció mintegy 1,2 milliárd dollárba kerülhet, valamint további 2,2 milliárd dolláros tételt jelentenének a szükséges alkatrészek. A kifizetéseket tíz évre, a 2030-as évek közepéig osztanák el.

Banglades légiereje főképp elavult vadászgépekből áll, ezért égetően szükséges számukra az újabb technológia beszerzése. Nemrégiben egy, a légierőhöz tartozó F-7-es lezuhant egy egyetemi kampuszra, ezzel legalább 36 ember halálát okozva. A bevásárlás azért is kézenfekvő lenne mivel Dakka jó kapcsolatot ápol Pekinggel és már eddig is előszeretettel vásárolt a keleti nagyhatalom által fejlesztett haditechnikából. A J-10C-k iránt mutatott érdeklődés is korábbi a pakisztáni légicsatában elért sikernél, ezért lehet, hogy már ennyire előrehaladott állapotban vannak a megbeszélések.

Kapcsolódó cikkünk

Meglepő ország került fel az amerikai AMRAAM szuperrakéta vásárlóinak listájára: Washington kényes döntést hozott

Olyan szövetség született, amely az egész világot felforgatja – Atomhatalommal rázott kezet az olajbirodalom

Címlapkép forrása: Zhang Yao/China News Service/VCG via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
BMP-2 szovjet gyalogsági harcjármű NEM TANK
Globál
Drasztikus lépésre szánta el magát Oroszország - Eljött a pillanat, amire az elemzők régóta vártak
Pénzcentrum
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility