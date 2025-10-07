Sorban áll a világ a nyugati vadászgépeket lelövő J-10C-ért: újabb hatalom csapott le rá

2025 májusában India és Pakisztán légiereje nagyszabású légicsatát vívott egymással az éj leple alatt, ekkor az első hírek szerint a kínai fejlesztésű J-10C-k több nyugati gépet is megsemmisítettek, például három Rafaléról számoltak be a hírekben. Bár az esetet követően egyre több új információ és pletyka látott napvilágot, mégis egy sor ország jelentkezett be Pekingnél a 4,5 generációs vadászgépért. Hasan Mahmood Khan Banglades légierejének parancsnoka bejelentette, hogy az ország ideiglenes kormánya elvi jóváhagyását adta „többcélú harci és támadó repülőgépek”, valamint új föld-levegő rakéták és nagy hatótávolságú radarok vásárlásához. Bár

hivatalosan nem erősítette meg, hogy a J-10C-kről van szó, források tudni vélik, hogy lényegében már nyélbe ütötték Pekinggel az üzletet.

Információk szerint a dél-ázsiai ország légiereje 2027-ig akár 20 darabot is beszerezhet ezekből a vadászgépekből. Az előzetes becslések szerint a tranzakció mintegy 1,2 milliárd dollárba kerülhet, valamint további 2,2 milliárd dolláros tételt jelentenének a szükséges alkatrészek. A kifizetéseket tíz évre, a 2030-as évek közepéig osztanák el.

Banglades légiereje főképp elavult vadászgépekből áll, ezért égetően szükséges számukra az újabb technológia beszerzése. Nemrégiben egy, a légierőhöz tartozó F-7-es lezuhant egy egyetemi kampuszra, ezzel legalább 36 ember halálát okozva. A bevásárlás azért is kézenfekvő lenne mivel Dakka jó kapcsolatot ápol Pekinggel és már eddig is előszeretettel vásárolt a keleti nagyhatalom által fejlesztett haditechnikából. A J-10C-k iránt mutatott érdeklődés is korábbi a pakisztáni légicsatában elért sikernél, ezért lehet, hogy már ennyire előrehaladott állapotban vannak a megbeszélések.

Címlapkép forrása: Zhang Yao/China News Service/VCG via Getty Images