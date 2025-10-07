Szörnyű baleset történt: autópályára zuhant egy H-130-as, válságos a sérültek állapota

Autópályára zuhant egy mentőhelikopter a kaliforniai Sacramento keleti részén. A fedélzeten tartózkodó három személy súlyosan megsérült.

A Reach Air Medical Services által üzemeltetett Airbus H-130-as helikopteren hárman tartózkodtak, egy pilóta, egy ápoló és egy mentős.

Mindhármukat kórházba szállították, állapotuk válságos.

Beteg nem volt a fedélzeten.

Az amerikai szövetségi légügyi hivatal (FAA) adatai szerint a helikopter 2021 óta áll szolgálatban a Reach légitársaságnál.

Egy videófelvételen az látszik, hogy a helikopter az autópálya felett lebeg, majd a földre zuhan, és a bal oldalára dől, miközben a rotorlapátjai letörtek.

Címlapkép forrása: Nhat V. Meyer/MediaNews Group/East Bay Times via Getty Images / A címlapkép egy korábbi szerencsétlenségről készült, a fénykép illusztráció.