  • Megjelenítés
Szörnyű baleset történt: autópályára zuhant egy H-130-as, válságos a sérültek állapota
Globál

Szörnyű baleset történt: autópályára zuhant egy H-130-as, válságos a sérültek állapota

MTI
Autópályára zuhant egy mentőhelikopter a kaliforniai Sacramento keleti részén. A fedélzeten tartózkodó három személy súlyosan megsérült.

A Reach Air Medical Services által üzemeltetett Airbus H-130-as helikopteren hárman tartózkodtak, egy pilóta, egy ápoló és egy mentős.

Mindhármukat kórházba szállították, állapotuk válságos.

Beteg nem volt a fedélzeten.

Az amerikai szövetségi légügyi hivatal (FAA) adatai szerint a helikopter 2021 óta áll szolgálatban a Reach légitársaságnál.

Egy videófelvételen az látszik, hogy a helikopter az autópálya felett lebeg, majd a földre zuhan, és a bal oldalára dől, miközben a rotorlapátjai letörtek.

Kapcsolódó cikkünk

Beintett Trumpnak az európai hatalom: az F-35-ös ötödik generációs lopakodó vadászgépek helyett jöhet a KAAN

Három kamion ütközött, nagy dugó van az M0-son

Káosz a magyar autópályán: baleset miatt lezárták az M0-ást

Példátlan megtorlás: Facebook-poszt miatt ítéltek halálra egy 56 éves férfit

Címlapkép forrása: Nhat V. Meyer/MediaNews Group/East Bay Times via Getty Images / A címlapkép egy korábbi szerencsétlenségről készült, a fénykép illusztráció.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-2238994275
Globál
NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Így hálózta be titokban az előfizetőket a Yettel: működik a láthatatlan AI-trükk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility