Támadás érte a magyar rendőröket: őrjöngő férfi okozott komoly sérülést, harci kutyát kellett bevetni

Közleményükben azt írták, a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára három napon belül bíróság elé állították és jogerősen elítélték az őrizetben lévő vádlottat.
A vád szerint az ír fiatal október 2-án délután bódult állapotban jelent meg egy vidéki plázában található kaszinó bejáratánál, ahonnan korábbi agresszív magatartása miatt kitiltották, ezért a biztonsági őrök nem engedték be. Emiatt konfliktus alakult ki a férfi és a kaszinó személyzete között, akik rendőri segítséget hívtak.
A helyszínre érkező rendőrökkel a férfi nem működött együtt, trágár kijelentéseket kiabálva verekedésre szólította fel őket, miközben ökölbe szorított kezével többször a levegőbe ütött. A férfi ellenállását a szolgálati kutya jelenléte sem törte meg.
A férfi, a vele szemben testi kényszert alkalmazó rendőrök ruházatát rángatni kezdte, majd –
a kezében lévő kulcscsomóval úgy, hogy az ujjai közé szorított kulcsok hegyes végeit eközben szúrásra használta – egyiküket ököllel többször megütötte - jelezték a közleményben.
A férfi ezután levette a pólóját és félmeztelenül újra verekedni hívta a rendőröket, a kulccsal a kezében ütéseket imitált, ezzel a felszólításokat követően sem hagyott fel, és a kutya fejére is ráütött.
A férfi ellenállását végül a szolgálati kutya segítségével törték meg, ezt követően az elkövetőt megbilincselték.
A zúzódásos, könnyebb sérüléseket szenvedő rendőr magánindítványt terjesztett elő.
A nyomozó ügyészség elrendelte az elkövető őrizetét, majd hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki. A bűncselekményt beismerő férfit az ügyészség a büntetőeljárási törvény eljárásgyorsító intézkedéseit alkalmazva az elkövetéstől számított 72 órán belül a Debreceni Járásbíróság elé állította.
A bíróság a váddal egyezően elítélte a férfit és egyetértett a nyomozó ügyészség tárgyaláson előterjesztett büntetési indítványával is, így a vádlottat 1 év 4 hónap, három év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, és három évre kiutasította Magyarország területéről. Az ítélet jogerős. A férfi ellen kábítószer birtoklásának vétsége miatt a Debreceni Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást - írták a közleményben.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter. A címlapkép illusztráció.
