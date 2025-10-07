  • Megjelenítés
Titokban hátat fordított Oroszországnak legfontosabb partnere - Súlyos gondba kerülhet Moszkva
Titokban hátat fordított Oroszországnak legfontosabb partnere - Súlyos gondba kerülhet Moszkva

Kína leállította a precíziós szerszámgépek szállítását Oroszországba, ami jelentős hatással lehet a két ország gazdasági kapcsolataira - írja Anton Gerascsenko X-oldalán.

A Tatpromstan vállalat tulajdonosa, Ildar Nyurijev szerint a precíziós berendezések importja Kínából gyakorlatilag lehetetlenné vált az utóbbi időben.

Kína korlátozta a csúcstechnológiás berendezések szállítását, bár erről nem beszélnek nyilvánosan. Korábban lehetséges volt 3-4 mikrométer pontosságú gépeket beszerezni, de most már nem

- nyilatkozta Nyurijev.

Hozzátette, hogy még a már megvásárolt gépek Kínából történő kiszállítását is "kellemetlen incidensek" kísérik.

Nyurijev cége kínai technológiákon alapuló szerszámgép-komplexumok helyi piacra való adaptálására és bevezetésére szakosodott, és az üzletember az új korlátozásokat Peking azon vonakodásának jeleként értékeli, hogy tovább fejlessze partnerségét orosz vállalatokkal.

A kínai vámszolgálat adatai szerint 2025 augusztusában Kína Oroszországba irányuló exportja 16,4 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami a júliusi 8,6 százalékos visszaesés kétszerese.

