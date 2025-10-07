Történelmi pillanat: a keleti katonai hatalom hadihajója átkel az óceánon, hogy megkapja Amerika egyik legfélelmetesebb fegyverét

A japán haditengerészet JS Chokai nevű Kongo-osztályú Aegis rombolója szeptember 26-án hagyta el a jokoszukai haditengerészeti bázist, és San Diego felé vette az irányt. Az amerikai kikötőben

egyéves átalakítási és kiképzési programon vesz részt, hogy alkalmassá váljon Tomahawk cirkálórakéták indítására.

Bár a személyzet kiképzése már márciusban megkezdődött, ez az első alkalom, hogy japán hadihajókat módosítanak Tomahawk rakéták hordozására. A japán védelmi minisztérium közlése szerint az új nagy hatótávolságú fegyverrendszer tesztlövésére 2026 nyarán kerül sor.

Japán 2024-ben 400 darab Tomahawk Block IV és Block V rakétát vásárolt, felgyorsítva a 2025-2027-es pénzügyi évekre tervezett szállításokat az ország fokozott biztonsági készültségének jegyében. A JS Chokai mellett további hét működő japán Aegis romboló és két új Aegis rendszerrel felszerelt hajó (ASEV) kapja meg a Tomahawk-képességet. Ezzel Japán az ázsiai-csendes-óceáni térség második országa lesz Ausztrália után, amely amerikai gyártmányú Tomahawk rakétákat állít hadrendbe.

Ezzel párhuzamosan a Lockheed Martin, a japán védelmi minisztérium és az amerikai Rakétavédelmi Ügynökség (MDA) megkezdte Japán első SPY-7 Aegis radarrendszerének szárazföldi tesztelését. A radarrendszert később az ASEV hajókra telepítik. Eközben a Japán-tengeren túl, Dél-Korea Védelmi Beszerzési Programhivatala bejelentette, hogy a Hanwha Aerospace befejezte a Koreai Függőleges Indítórendszer-II (KVLS-II) fejlesztését.

A KVLS-II nagyobb cellákat tartalmaz a hazai fejlesztésű hajó elleni, szárazföldi célpontok elleni és felszín-levegő rakéták befogadására, bár

nem világos, hogy a rendszer képes-e amerikai gyártmányú fegyverek integrálására.

Az új KVLS-II cellákat az új KDX-III Batch II Jeongjo the Great osztályú Aegis rombolókba, valamint a dél-koreai haditengerészet jövőbeli KDDX romboló programjába építik be.

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images