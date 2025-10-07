  • Megjelenítés
Trump is kénytelen volt beismerni: ez nehezebb feladat, mint gondolta volna
Trump is kénytelen volt beismerni: ez nehezebb feladat, mint gondolta volna

Beismerő vallomással felérő mondatok hangoztak el Donald Trumptól a Fehér Házban - írta meg a TASzSz.

Azt hittem, ezt könnyű lesz rendezni, de talán nehezebbnek bizonyult, mint a Közel-Kelet. Meglátjuk, mi lesz a Közel-Kelettel

– mondta az amerikai elnök, miközben Mark Carney kanadai miniszterelnökkel találkozott.

A beszélgetés további részében sejtelmesen annyit mondott, hogy „történnek dolgok” Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatban, de erről részleteket nem fedett fel el. Azt is elmondta, hogy a háborút „őrült dolognak” tartja, valamint kifejtette, hogy jó kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de csalódott benne.

Az újraválasztott amerikai elnök 2024-ben a kampánya során azt mondta, hogy „egyetlen nap alatt” békét fog teremteni Ukrajnában. Bár ez a kijelentés már akkor is erős túlzásnak tűnt, csak a beiktatása után igazolódott be, hogy sokkal nehezebb dolga lesz a kelet-európai hadszíntéren békét teremtenie, mint azt korábban megígérte. Ennek ellenére nagy elánnal ugrott neki a tárgyalásoknak, ennek köszönhetően az Egyesült Államok közvetítésével többször is összeültek egymással az orosz és az ukrán delegációk.

A nyár egyik legnagyobb várakozásokkal várt találkozója augusztusban volt Trump és Putyin között Alaszkában, de végül ez nem hozta el a várt eredményeket, a felek nem kerültek közelebb a békéhez. Washington ezt követően lassan megváltoztatta az álláspontját, és egyre inkább Ukrajna felé kezdett húzni, miután a Fehér Ház láthatóan átvette az európai álláspontot, amely szerint

Moszkva valójában csak húzni akarja az időt a tárgyalásokkal, valójában egyáltalán nem célja a konfliktus lezárása.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Bloomberg via Getty Images

