Trump olyat húzott, hogy egyszerre haragított magára három atomhatalmat

Donald Trump nem sokkal korábban kifejezte a szándékát, hogy az Egyesült Államok visszaszerezze a fennhatóságot az afganisztáni Bagram légibázis felett. Ez a terv viszont váratlanul

egymás mellé sodorta a három nagy riválist, India, Kína és Pakisztán is tiltakozását fejezte ki.

Az eset pikantériája, hogy mindegyik atomhatalom. A felek képviselői október 7-én Moszkvában vettek részt a 7. moszkvai konzultáción, ahol Iránnal és Oroszországgal kiegészülve elítélték Trump ötletét.

A Moszkvai Konzultáción részt vevő országok elfogadhatatlannak nevezték azokat a kísérleteket, amelyek célja az, hogy egyes országok katonai infrastruktúrát telepítsenek Afganisztánban és a szomszédos államokban, mivel ez nem szolgálja a regionális béke és stabilitás érdekeit

– írta az ülést követően az orosz külügyminisztérium sajtóközleményben.

A 2017-ben létrehozott fórum az ázsiai országokat gyűjti össze, hogy azon az Afganisztánt érintő kérdésekről vitázzanak.

Az amerikai elnök korábban úgy fogalmazott, hogy azért fontos újra megszerezniük Bagram felett az ellenőrzést, mivel közel helyezkedik el Kína nyugati részéhez, és a keleti nagyhatalom nukleáris fejlesztési központjához is.

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images