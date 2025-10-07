  • Megjelenítés
Trump olyat húzott, hogy egyszerre haragított magára három atomhatalmat
Globál

Trump olyat húzott, hogy egyszerre haragított magára három atomhatalmat

Portfolio
A South China Morning Post jelentése szerint India, Kína és Pakisztán is komoly ellenérzéseit fejezte ki az Egyesült Államok legújabb ötletével szemben.

Donald Trump nem sokkal korábban kifejezte a szándékát, hogy az Egyesült Államok visszaszerezze a fennhatóságot az afganisztáni Bagram légibázis felett. Ez a terv viszont váratlanul

egymás mellé sodorta a három nagy riválist, India, Kína és Pakisztán is tiltakozását fejezte ki.

Az eset pikantériája, hogy mindegyik atomhatalom. A felek képviselői október 7-én Moszkvában vettek részt a 7. moszkvai konzultáción, ahol Iránnal és Oroszországgal kiegészülve elítélték Trump ötletét.

A Moszkvai Konzultáción részt vevő országok elfogadhatatlannak nevezték azokat a kísérleteket, amelyek célja az, hogy egyes országok katonai infrastruktúrát telepítsenek Afganisztánban és a szomszédos államokban, mivel ez nem szolgálja a regionális béke és stabilitás érdekeit

– írta az ülést követően az orosz külügyminisztérium sajtóközleményben.

A 2017-ben létrehozott fórum az ázsiai országokat gyűjti össze, hogy azon az Afganisztánt érintő kérdésekről vitázzanak.

Az amerikai elnök korábban úgy fogalmazott, hogy azért fontos újra megszerezniük Bagram felett az ellenőrzést, mivel közel helyezkedik el Kína nyugati részéhez, és a keleti nagyhatalom nukleáris fejlesztési központjához is.

Kapcsolódó cikkünk

Sorban áll a világ a nyugati vadászgépeket lelövő J-10C-ért: újabb hatalom csapott le rá

Meglepő ország került fel az amerikai AMRAAM szuperrakéta vásárlóinak listájára: Washington kényes döntést hozott

Olyan szövetség született, amely az egész világot felforgatja – Atomhatalommal rázott kezet az olajbirodalom

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2238994275
Globál
NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility