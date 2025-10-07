  • Megjelenítés
Ukrán drón csapódott egy atomerőműbe, friss felvételeken a támadás eredménye
Ukrán drón csapódott egy atomerőműbe, friss felvételeken a támadás eredménye

Találat érte a Novovoronyezsi Atomerőművet Oroszországban, a hivatalos információk szerint az ukrán drón elektronikus zavaróberendezés hatására tért el a pályájától.

Moszkva korábban jelentette: támadás érte az ukrán határhoz közel található novovoronyezsi atomerőművet. A hivatalos közlemény akkor annyit tartalmazott, hogy a drón a komplexum egyik hűtőtornyának csapódott, de nem okozott komoly károkat.

Ezt friss felvételek is megerősítik, amelyeken úgy tűnik, a torony maximum kis hatékonyságcsökkenéssel, de tovább működik:

Az ukrán fegyveres erők eddig sosem indítottak támadást az orosz nukleáris infrastruktúra ellen.

A Roszenergoatom közleménye szerint a drónt

egy orosz elektronikus zavaróberendezés terelte le a pályájáról, ezért csapódott a komplexumba.

NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden

