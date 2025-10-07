Ukrán drón csapódott egy atomerőműbe, friss felvételeken a támadás eredménye

Találat érte a Novovoronyezsi Atomerőművet Oroszországban, a hivatalos információk szerint az ukrán drón elektronikus zavaróberendezés hatására tért el a pályájától.

Moszkva korábban jelentette: támadás érte az ukrán határhoz közel található novovoronyezsi atomerőművet. A hivatalos közlemény akkor annyit tartalmazott, hogy a drón a komplexum egyik hűtőtornyának csapódott, de nem okozott komoly károkat.

Ezt friss felvételek is megerősítik, amelyeken úgy tűnik, a torony maximum kis hatékonyságcsökkenéssel, de tovább működik:

Something hit one of two cooling towers at the Nuclear Power Plant in Novovoronezh, RF, which appears to be functioning possibly with a small amount of reduced efficiency. The facility operator, "Rosenergoatom", claims it was hit by a UA drone forced off course by an EW jammer.… pic.twitter.com/6mdmO7hgvv https://t.co/6mdmO7hgvv — OSINT Intuit (@UKikaski) October 7, 2025

Az ukrán fegyveres erők eddig sosem indítottak támadást az orosz nukleáris infrastruktúra ellen.

A Roszenergoatom közleménye szerint a drónt

egy orosz elektronikus zavaróberendezés terelte le a pályájáról, ezért csapódott a komplexumba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images