Videó: csúnyán felsült az orosz légvédelem, nagyon nem azt találták el, amit kellett volna

Orosz jelentések szerint a belgorodi és moszkvai régiót is támadták éjszaka az ukrán drónok. Bár az orosz hatóságok általában azt nyilatkozzák, hogy minden pilóta nélküli repülőgépet megsemmisítenek, és károkat maximum a lezuhanó törmelék okoz, Sztarij Oszkol lakóinak éjszaka egészen más fenyegetéssel kellett szembenézniük: saját légvédelmi rakétájukkal.

Az X-en keringő, vélhetően először Telegramon megjelent videó a Belgorod megyei Sztarij Oszkolban készült, elméletileg tegnap éjszaka. Belgorod legészakibb nagyvárosa Oroszország egyik legfontosabb kohászati központja, valószínűleg az ukrán drónok is ezért támadták meg.

A felvételen az látszódik, amint egy rakéta belevágódik egy panellakás legfelső szintjébe.

A videót megosztó legtöbb csatorna szerint egy orosz Pancir Sz-1-es légvédelmi rendszer volt a ludas, de a felvételen lehetetlen beazonosítani, hogy pontosan mi lőtte ki a rakétát. Arra azonban nagyon jó esély van, hogy tényleg az orosz légvédelem egyik fegyvere tévedt el elég csúnyán.

Footage of the strike by the Russian Pantsir-S1 SAM system on a multi-story building in Stary Oskol, Belgorod region, during an attempt to intercept a Ukrainian UAVBeat your own so that your enemies will fear you pic.twitter.com/B2K1PAMw6B https://t.co/B2K1PAMw6B — Cloooud (@GloOouD) October 6, 2025

A háború lassan négy éve alatt egyébként egyáltalán nem volt példátlan, hogy a légvédelem hasonló csúnya bakikat hozott össze: orosz és ukrán oldalról is volt példa arra, hogy az Sz-300-as nagy hatótávolságú rakéták "hazamentek", és a saját indítóállásukat vették célba, de olyat is láthattunk már, hogy egy orosz Pancir egyik vetőcsöve épp a rakétaindítás pillanatában mondott csütörtököt, a rakétát pedig a légvédelmi rendszert kamerázó katonák közé küldte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images