Visszavonul az európai politika fenegyereke, de van egy csavar a történetben
Visszavonul az európai politika fenegyereke, de van egy csavar a történetben

Portfolio
Alékszisz Cíprasz volt radikális baloldali görög miniszterelnök hétfőn lemondott parlamenti mandátumáról, de már azt rebesgetik, hogy új pártot alapíthat – írja a Politico.

Cíprasz a görög pénzügyi válság mélypontján, 2015-ben került hatalomra a radikális baloldali szervezeteket tömörítő Sziriza élén. 2019-ben pártja elvesztette a választást, azóta a Sziriza lényegében marginalizálódott, miközben a konzervatív Új Demokrácia párt két parlamenti választást is megnyert. A második vereség után, 2023-ban Cíprasz pártja vezetéséről is lemondott.

Hétfőn azonban már parlamenti mandátumát is visszaadta.

Lemondok a Sziriza parlamenti képviselői tisztségemről, de nem mondok le a politikai aktivitásról. Nem tudok és nem is akarok hivatalosan részt venni egy olyan parlamentben, amely demokratikus lényegétől megfosztva képtelen betölteni alkotmányos szerepét és a polgárok követeléseit

– írta közleményében a volt kormányfő.

Cíprasz megjegyezte, lelkiismereti döntést hozott, és a parlament intézményes kényelméből a „társadalmi elköteleződés bizonytalanságába” távozik.

Sokan azonban úgy vélik,

a volt miniszterelnök valójában az első lépést tette meg egy új párt megalakítása felé, amely egybefogná a baloldali és szélsőbaloldali erőket.

Felmérések azt mutatják, hogy egy esetleges új Cíprasz-párt a választók akár 20 százalékának támogatására is számíthatna.

Címlapkép forrása: Nick Paleologos/Bloomberg via Getty Images

