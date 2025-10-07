Visszavonul az európai politika fenegyereke, de van egy csavar a történetben

Cíprasz a görög pénzügyi válság mélypontján, 2015-ben került hatalomra a radikális baloldali szervezeteket tömörítő Sziriza élén. 2019-ben pártja elvesztette a választást, azóta a Sziriza lényegében marginalizálódott, miközben a konzervatív Új Demokrácia párt két parlamenti választást is megnyert. A második vereség után, 2023-ban Cíprasz pártja vezetéséről is lemondott.
Hétfőn azonban már parlamenti mandátumát is visszaadta.
Lemondok a Sziriza parlamenti képviselői tisztségemről, de nem mondok le a politikai aktivitásról. Nem tudok és nem is akarok hivatalosan részt venni egy olyan parlamentben, amely demokratikus lényegétől megfosztva képtelen betölteni alkotmányos szerepét és a polgárok követeléseit
– írta közleményében a volt kormányfő.
Cíprasz megjegyezte, lelkiismereti döntést hozott, és a parlament intézményes kényelméből a „társadalmi elköteleződés bizonytalanságába” távozik.
Sokan azonban úgy vélik,
a volt miniszterelnök valójában az első lépést tette meg egy új párt megalakítása felé, amely egybefogná a baloldali és szélsőbaloldali erőket.
Felmérések azt mutatják, hogy egy esetleges új Cíprasz-párt a választók akár 20 százalékának támogatására is számíthatna.
Greece, Alco poll:ND-EPP: 30%PASOK - KINAL-S&D: 14% (+1)EL-ECR: 11% (+1)KKE-NI: 9%PE-NI: 9% (-3)SYRIZA-LEFT: 8% (+2)FL-PfE: 5% (+2)MeRA25~LEFT: 3%KD-RE: 3%Niki-NI: 3%NA~LEFT: 2%+/- vs. 10-14 June 2025Fieldwork: 23-27 September 2025Sample size: 1,000… pic.twitter.com/5Fjj3IBESA https://t.co/5Fjj3IBESA— Europe Elects (@EuropeElects) October 1, 2025
Címlapkép forrása: Nick Paleologos/Bloomberg via Getty Images
