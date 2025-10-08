A szomszédban pusztító ciklon miatt vörös riasztást adtak ki

Románia több mint negyven településén utakat, udvarokat öntött el, fákat döntött ki a Fekete-tenger felől érkező, Bulgáriában is károkat okozó Barbara nevű ciklon, amely miatt vörös riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat - közölte szerdán az Agerpres hírügynökség.

A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya szerint szerda reggelig a délkeleti országrész 42 településére, valamint Bukarestbe riasztották a katonai tűzoltókat.

A tűzoltóknak 17 elöntött házból, 38 udvarból kellett kiszivattyúzniuk a vizet,

46 kidöntött fa és villanyoszlop eltávolításához riasztották őket,

valamint nyolc helyszínen a szél által leszakított háztetőket, épületszerkezeteket kellett eltávolítaniuk.

A kidöntött fák 24 személygépkocsit rongáltak meg.

A viharos szél miatt Románia valamennyi tengeri kikötőjét lezárták.

Bukarestben és a fővárost körülvevő Ilfov megyében 18 fát csavart ki a viharos szél, az egyik egy mozgásban lévő autóra esett, de személyi sérülés nem történt. Krassó-Szörény megyében hegyoldalról levált szikladarabok zuhantak egy mozgásban lévő személygépkocsira, az utasok nem sérültek meg.

A kedd este óta vörös jelzésű viharriasztás alatt álló Konstanca megyében, Tepes Voda és Nicolae Balcescu település között egy személygépkocsit elsodort az ár, a sofőr a jármű motorháztetejére menekült, és segítséget kért a hatóságoktól.

A Konstanca megyei katonai tűzoltók útközben két másik, hasonló módon bajba jutott embert is megmentettek, miközben a segélykérő felé tartottak.

Románia öt délkeleti megyéjében és Bukarestben szerdán szünetel a tanítás, a katasztrófavédelem más megyékből küldött erősítést a térségbe. A meteorológiai szolgálat szerint

a 24 óra alatt hulló csapadék mennyisége helyenként az október havi teljes adag háromszorosát is elérheti.

A harmadfokú (vörös) viharriasztás helyi idő szerint 15 óráig van érvényben.

