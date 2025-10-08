  • Megjelenítés
A szomszédban pusztító ciklon miatt vörös riasztást adtak ki
Globál

A szomszédban pusztító ciklon miatt vörös riasztást adtak ki

MTI
Románia több mint negyven településén utakat, udvarokat öntött el, fákat döntött ki a Fekete-tenger felől érkező, Bulgáriában is károkat okozó Barbara nevű ciklon, amely miatt vörös riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat - közölte szerdán az Agerpres hírügynökség.

A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya szerint szerda reggelig a délkeleti országrész 42 településére, valamint Bukarestbe riasztották a katonai tűzoltókat.

  • A tűzoltóknak 17 elöntött házból, 38 udvarból kellett kiszivattyúzniuk a vizet,
  • 46 kidöntött fa és villanyoszlop eltávolításához riasztották őket,
  • valamint nyolc helyszínen a szél által leszakított háztetőket, épületszerkezeteket kellett eltávolítaniuk.
  • A kidöntött fák 24 személygépkocsit rongáltak meg.

A viharos szél miatt Románia valamennyi tengeri kikötőjét lezárták.

Bukarestben és a fővárost körülvevő Ilfov megyében 18 fát csavart ki a viharos szél, az egyik egy mozgásban lévő autóra esett, de személyi sérülés nem történt. Krassó-Szörény megyében hegyoldalról levált szikladarabok zuhantak egy mozgásban lévő személygépkocsira, az utasok nem sérültek meg.

A kedd este óta vörös jelzésű viharriasztás alatt álló Konstanca megyében, Tepes Voda és Nicolae Balcescu település között egy személygépkocsit elsodort az ár, a sofőr a jármű motorháztetejére menekült, és segítséget kért a hatóságoktól.

A Konstanca megyei katonai tűzoltók útközben két másik, hasonló módon bajba jutott embert is megmentettek, miközben a segélykérő felé tartottak.

Románia öt délkeleti megyéjében és Bukarestben szerdán szünetel a tanítás, a katasztrófavédelem más megyékből küldött erősítést a térségbe. A meteorológiai szolgálat szerint

a 24 óra alatt hulló csapadék mennyisége helyenként az október havi teljes adag háromszorosát is elérheti.

A harmadfokú (vörös) viharriasztás helyi idő szerint 15 óráig van érvényben.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan szárazság sújtja Magyarországot, amilyenre 13 éve nem volt példa

Ilyen időnk lesz a jövő héten

Új ciklon érte el Magyarországot, esőzéseket hoz a Barbara

Amy után jön Barbara, Magyarországon is eseménydús időjárás várható

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre hírfolyam szerda
Globál
Atomerőművet ért támadás, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Pénzcentrum
Vége lehet a kánaánnak a hazai benzinkutakon: esélyes egy újabb adóemelésre Magyarországon?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility