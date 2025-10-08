  • Megjelenítés
FONTOS Ez ám a jó hír: mégsem gyorsult az áremelkedés Magyarországon!
Akkora veszélyben vannak Európa legfontosabb gyárai, már most közvetlen fegyveres csapástól tartanak
Akkora veszélyben vannak Európa legfontosabb gyárai, már most közvetlen fegyveres csapástól tartanak

Európa legnagyobb fegyvergyártói szerint a drónok új típusú fenyegetést jelentenek: immár nemcsak a csatatereket, hanem a gyártósorokat is célba vehetik. A vállalatok attól tartanak, hogy a védelmi termelés sebezhetősége stratégiai kockázattá válhat az unió számára.

A Politico szerint Európa egyik legnagyobb fegyvergyártója arra figyelmeztetett, hogy

a drónfenyegetés közvetlenül veszélyezteti a védelmi termelést.

A cég vezetése szerint az olcsó, könnyen beszerezhető drónok nemcsak a hadszíntereken jelentenek kockázatot, hanem magukat a gyárakat és logisztikai központokat is célba vehetik. A dróntechnológia fejlődése olyan gyors, hogy a hagyományos biztonsági rendszerek már nem tudnak lépést tartani vele.

A vállalat szerint a veszély különösen az európai védelmi ipart érinti, mivel a kontinens gyártóbázisai jellemzően kevésbé védettek, mint az amerikai vagy izraeli létesítmények.

A kritikus infrastruktúrák, például a lőszergyárak és rakéta-összeszerelő üzemek elleni dróntámadás nemcsak gazdasági, hanem stratégiai következményekkel is járhat. A termelés leállása hetekre vagy hónapokra hátráltathatná a fegyverszállításokat, különösen az ukrajnai háború idején.

A védelmi ipar szereplői ezért sürgetik az uniós kormányokat, hogy fokozzák a gyárak fizikai védelmét és a drónelhárító rendszerek fejlesztését.

Egyre több vállalat épít be elektronikus zavarórendszereket és radaralapú felismerést, de ezek még széttagoltan működnek. A szakértők szerint közös európai szabványokra és központi koordinációra lenne szükség, hogy az ipari infrastruktúra egésze védhetővé váljon.

A Politico cikke arra is rámutat, hogy a drónfenyegetés a háborús frontvonalakon kívül új biztonsági dimenziót nyitott. A civil és katonai termelés közti határvonal elmosódik, mivel az ellátási lánc bármely pontja potenciális célpont lehet. Az európai fegyvergyártók most abban bíznak, hogy a kormányok gyorsan reagálnak, különben a drónháborúk korszakában a védelmi ipar saját működése válhat sebezhetővé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

