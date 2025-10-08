Akkora veszélyben vannak Európa legfontosabb gyárai, már most közvetlen fegyveres csapástól tartanak

Európa legnagyobb fegyvergyártói szerint a drónok új típusú fenyegetést jelentenek: immár nemcsak a csatatereket, hanem a gyártósorokat is célba vehetik. A vállalatok attól tartanak, hogy a védelmi termelés sebezhetősége stratégiai kockázattá válhat az unió számára.

A Politico szerint Európa egyik legnagyobb fegyvergyártója arra figyelmeztetett, hogy

a drónfenyegetés közvetlenül veszélyezteti a védelmi termelést.

A cég vezetése szerint az olcsó, könnyen beszerezhető drónok nemcsak a hadszíntereken jelentenek kockázatot, hanem magukat a gyárakat és logisztikai központokat is célba vehetik. A dróntechnológia fejlődése olyan gyors, hogy a hagyományos biztonsági rendszerek már nem tudnak lépést tartani vele.

A vállalat szerint a veszély különösen az európai védelmi ipart érinti, mivel a kontinens gyártóbázisai jellemzően kevésbé védettek, mint az amerikai vagy izraeli létesítmények.

A kritikus infrastruktúrák, például a lőszergyárak és rakéta-összeszerelő üzemek elleni dróntámadás nemcsak gazdasági, hanem stratégiai következményekkel is járhat. A termelés leállása hetekre vagy hónapokra hátráltathatná a fegyverszállításokat, különösen az ukrajnai háború idején.

A védelmi ipar szereplői ezért sürgetik az uniós kormányokat, hogy fokozzák a gyárak fizikai védelmét és a drónelhárító rendszerek fejlesztését.

Egyre több vállalat épít be elektronikus zavarórendszereket és radaralapú felismerést, de ezek még széttagoltan működnek. A szakértők szerint közös európai szabványokra és központi koordinációra lenne szükség, hogy az ipari infrastruktúra egésze védhetővé váljon.

A Politico cikke arra is rámutat, hogy a drónfenyegetés a háborús frontvonalakon kívül új biztonsági dimenziót nyitott. A civil és katonai termelés közti határvonal elmosódik, mivel az ellátási lánc bármely pontja potenciális célpont lehet. Az európai fegyvergyártók most abban bíznak, hogy a kormányok gyorsan reagálnak, különben a drónháborúk korszakában a védelmi ipar saját működése válhat sebezhetővé.

