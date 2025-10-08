  • Megjelenítés
Atomerőművet ért támadás, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Atomerőművet ért támadás, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Ukrán drón csapódott a Novovoronyezsi Atomerőműbe, Kijev szerint a gép letért pályájáról orosz elektronikus zavaróberendezések tevékenysége miatt. Oroszország háborús eszkalációval, atomcsapással fenyegetőzik (ismét), amiért az Egyesült Államok elnöke Tomahawk cirkálórakéták átadását fontolgatja Ukrajnának. Az orosz csapatok elfoglalták Fedorivkát, Sziverszk közel a bekerítéshez. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.
Orosz jelentés

Megérkezett az orosz védelmi minisztérium reggeli légvédelmi jelentése: 53 ukrán UAV lelövését jelentették Oroszország légterében az éjjel.

A támadás epicentruma a határ menti Belgorod és Voronyezs régiók voltak.

Nagyszabású orosz támadás Volcsanszk ellen

A harkivi várost orosz páncélosok és motoros alakulatok támadták, az ukrán haderő - elsősorban drónok segítségével - visszaverte a rohamot.

Az esetről videó is megtekinthető a közösségi médiában, ezt azonban rendkívül felkavaró mivolta miatt nem közöljük.

Atomerőművet ért támadás, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Oxana Chorna/Global Images Ukraine via Getty Images

groznij-oroszország-ramzan-kadirov-vlagyimir-putyin
Globál
