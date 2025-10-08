  • Megjelenítés
Áttörést ért el az orosz hadiipar: még halálosabb lett az Ukrajnát pusztító fegyver, még több célpont van veszélyben
Áttörést ért el az orosz hadiipar: még halálosabb lett az Ukrajnát pusztító fegyver, még több célpont van veszélyben

Portfolio
Továbbfejlesztették az orosz hadmérnökök az iráni eredetű Sahed / Gerány drónt, a pilóta nélküli repülőgép most már képes az iránymódosításra és mozgó célpontok eltalálására is – írja az UNN.
A lapnak nyilatkozó szakértő, Konsztantin Krivolap arról beszélt, hogy az új típusú Gerányokat az ukrán vasút ellen használták eddig az oroszok,

a gépek képesek immáron járművek (ebben az esetben vonatok) mozgás közbeni likvidálására és a légvédelmi tűz elkerülésére is.

Az oroszok a Gerány drónokat kamerákkal szerelték fel, melyen keresztül pontosan látják a kezelők, hogy a légi eszköz hol tartózkodik, milyen célpont felé repül. A gép irányításához 4G / Wifi hálózatot használnak.

A Sahed / Gerány egy nagy hatótávolságú dróncsalád, az első típusok még egyenes röppályán repültek az indítótól a kijelölt célpontig és viszonylag lassúak is voltak, ezért akár kézifegyverekkel is le lehetett őket lőni.

Vége a békülésnek, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

