Áttörést ért el az orosz hadiipar: még halálosabb lett az Ukrajnát pusztító fegyver, még több célpont van veszélyben

A lapnak nyilatkozó szakértő, Konsztantin Krivolap arról beszélt, hogy az új típusú Gerányokat az ukrán vasút ellen használták eddig az oroszok,

a gépek képesek immáron járművek (ebben az esetben vonatok) mozgás közbeni likvidálására és a légvédelmi tűz elkerülésére is.

Az oroszok a Gerány drónokat kamerákkal szerelték fel, melyen keresztül pontosan látják a kezelők, hogy a légi eszköz hol tartózkodik, milyen célpont felé repül. A gép irányításához 4G / Wifi hálózatot használnak.

A Sahed / Gerány egy nagy hatótávolságú dróncsalád, az első típusok még egyenes röppályán repültek az indítótól a kijelölt célpontig és viszonylag lassúak is voltak, ezért akár kézifegyverekkel is le lehetett őket lőni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images