Bejelentette a WHO: megállni látszik a rettegett, halálos járvány terjedése

Az Ebola-járvány terjedése megállni látszik a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legutóbbi, október 1-jei jelentése óta nem regisztráltak új eseteket.

A WHO szerdai közleménye szerint október 5-ig összesen

64 esetet jelentettek Kongó Kasai tartományában, beleértve valószínűsíthető fertőzést és 43 halálesetet.

"2025. október 5-ig tíz nap telt el új esetek bejelentése nélkül, ami a fertőzés terjedésének potenciális megfékezésére utal az érintett területeken" - közölte a világszervezet.

Ahogy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, az első esetet a Kongói Demokratikus Köztársaságban augusztus 20-án azonosították egy 34 éves várandós nőnél, aki a betegség fő tüneteinek számító láz, véres hányás és vérzések miatt fordult orvoshoz a Kasai tartományban található helyi kórházban. A beteg augusztus 25-én elhunyt. A hatóságok szeptember 4-én hivatalosan is járványnak nyilvánították a helyzetet, amikorra már 28 fertőzöttet és 15 halálesetet regisztráltak.

A kongói hatóságok nehezen tudnak reagálni a betegség terjedésére, különösen mivel a vírus egy rossz úthálózatáról ismert tartományban ütötte fel a fejét. Ezen felül,

a vírus megfékezéséhez szükséges erőforrások sem álltak rendelkezésre az országban, ami jelentősen megnehezítette a járvány elleni harcot.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock