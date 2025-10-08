Döntött a német parlament: eltörlik a gyorsított állampolgársági eljárást

Friedrich Merz kancellár konzervatívjai a választási kampányban ígéretet tettek a jogszabály visszavonására, amely lehetővé tette a "kivételesen jól integrálódott" bevándorlók számára, hogy három év alatt állampolgárságot szerezzenek az általános öt év helyett.
A német útlevélnek egy sikeres integrációs folyamat elismeréseként kell szolgálnia, nem pedig az illegális bevándorlás ösztönzőjeként
- jelentette ki Alexander Dobrindt belügyminiszter a parlament előtt.
Az Olaf Scholz korábbi kancellár szociáldemokrata-liberális-zöld kormányának egyik fő vívmányaként számon tartott állampolgársági törvény többi része azonban érvényben marad, beleértve a kettős állampolgárság lehetőségét és a várakozási idő nyolcról öt évre csökkentését.
A Merz koalíciójában most kisebbik partnerként résztvevő SPD azzal védte a változtatás támogatását, hogy a gyorsított eljárást ritkán használták, és a liberalizáció lényege továbbra is megmaradt.
A 2024-es rekordnak számító 300 ezer honosításból mindössze néhány száz történt a gyorsított eljáráson keresztül, amelyet eredetileg ösztönzőnek szántak a magasan képzett szakemberek számára, hogy a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő Németországban telepedjenek le.
A gyorsított eljáráshoz olyan eredményeket kellett felmutatni, mint a nagyon jó német nyelvtudás, önkéntes szolgálat vagy kiemelkedő szakmai, illetve tudományos siker.
Németország versenyben áll a világ legjobb elméiért, és ha ezek az emberek Németországot választják, mindent meg kellene tennünk, hogy megtartsuk őket
- mondta a Zöldek képviselője, Filiz Polat a parlamenti törvényhozóknak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
