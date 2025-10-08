  • Megjelenítés
Drasztikus lépés Oroszországtól, vége a plutónium-egyezménynek
Globál

Drasztikus lépés Oroszországtól, vége a plutónium-egyezménynek

MTI
Az orosz parlament alsóháza megszavazta szerdán az Oroszország és az Egyesült Államok által védelmi célokra már nem használt plutónium ártalmatlanításáról szóló, 2000-ben megkötött és 2011-ben ratifikált kormányközi megállapodás felmondásáról szóló törvényt.

Az erre vonatkozó kezdeményezést a kormány júliusban terjesztette a törvényhozás elé. Az indoklásban emlékeztetettek arra, hogy a megállapodásnak és a csatolt jegyzőkönyveknek a hatályát 2016-ban egy orosz elnöki rendelet és egy szövetségi törvény már felfüggesztette.

Ennek okaként az Egyesült Államok által Oroszország ellen bevezetett szankciókat, valamint az Ukrajna támogatásáról szóló törvényt nevezték meg,

amely lehetővé teszi az orosz belügyekbe való beavatkozást, továbbá a NATO keleti terjeszkedését, az Egyesült Államok növekvő katonai jelenlétét a kelet-európai országokban, valamint Washington azon szándékát, hogy Moszkva beleegyezése nélkül megváltoztassa a plutónium ártalmatlanításának rendjét.

A felfüggesztésről rendelkező törvény rögzíti a megállapodás újraindításának feltételeit. Ezek szerint az Egyesült Államoknak

  • azokban a NATO-tagországokban, amelyek 2000. szeptember 1. után csatlakoztak a szövetséghez, csökkentenie kell katonai infrastruktúrájának kiterjedtségét,
  • hatályon kívül kell helyeznie a "Magnyitszkij-törvényt" és az Ukrajnát támogató 2014-es törvényt,
  • valamint fel kell oldania az Oroszország elleni szankciókat és meg kell térítenie Moszkvának a gazdasági büntetőintézkedések bevezetésével neki okozott károkat.

A szerdán megszavazott törvény magyarázó jegyzete rámutat, hogy az említett feltételek közül egyik sem teljesült. Mi több, az Egyesült Államok számos új lépést tett Oroszország ellen, amelyek gyökeresen megváltoztatták a megállapodás megkötésekor fennálló stratégiai egyensúlyt, és további veszélyeket jelentenek a stratégiai stabilitásra nézve.

Vjacseszlav Vologyin, az alsóház (Állami Duma) elnöke a plenáris ülésen azt hangoztatta, hogy a felmondás az orosz érdekeket szolgálja, és hogy a megállapodást már régen fel kellett volna mondani.

Kapcsolódó cikkünk

Raiffeisen-vezér: Nem adjuk fel az orosz leánybank eladását

Vége a békülésnek, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Hideg, nyers fenyegetést kapott Donald Trump Moszkvából: „el kéne gondolkozni azon, mi lesz ennek a döntésnek a következménye”

Mégis békülne Donald Trump? - Megakadhat a Tomahawk transzfer, de az oroszok átverést kiáltanak

Kimondta Moszkva: vége van, elillant a békepillanat – Folytatódik a háborús pusztítás

Teljesen beborulhat az orosz gázexport, meghiúsult Putyin nagy terve

Moszkva nagyon ideges: ha Donald Trump ezt tényleg megteszi, háború robban ki Amerika és Oroszország közt

Kész, ennyi volt: Magyarország szomszédja többé nem ad fegyvereket Ukrajnának

Ukrán drón csapódott egy atomerőműbe, friss felvételeken a támadás eredménye

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Északi Áramlat Nord Stream oroszország orosz-ukrán háború
Globál
Meglepő fejlemények az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán - Kijev meg sem próbál beavatkozni Volodimir Z. ügyében
Pénzcentrum
4 órás fusimelóra keresnek télen magyarokat: kényelmes a munka, 30 ezret fizetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility