Egy "szuperanyag" feltalálóinak jár idén a kémiai Nobel-díj!

Susumu Kitagawa, Richard Robson és Omar Yaghi kapta a 2025-ös kémiai Nobel-díjat egy új molekuláris építészeti forma kifejlesztéséért, amely olyan anyagokat eredményez, amelyek segíthetnek a klímaváltozás és az édesvízhiány elleni küzdelemben.
A három tudós olyan molekuláris szerkezeteket hozott létre, amelyekben nagy terek találhatók, ahol gázok és más vegyületek áramolhatnak. Ezek az anyagok

képesek vizet kinyerni a sivatagi levegőből, szén-dioxidot megkötni vagy mérgező gázokat tárolni.

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia szerint ezeknek az anyagoknak rendkívül nagy a felületük -

egy kisebb kockacukor méretű porózus anyag akkora felülettel rendelkezhet, mint egy nagy futballpálya.

Egy kis mennyiségű ilyen anyag olyan, mint Hermione táskája a Harry Potterben. Hatalmas mennyiségű gázt képes tárolni egy apró térfogatban

- magyarázta Olof Ramstrom, a Nobel Kémiai Bizottság tagja.

Kitagawa, a Kiotói Egyetem professzora a díj bejelentésekor elmondta, hogy mélyen megtisztelve érzi magát.

Az álmom, hogy a levegőt befogva és szétválasztva - például szén-dioxidra, oxigénre vagy vízre - hasznos anyagokká alakítsuk megújuló energia felhasználásával

- nyilatkozta.

Robson az ausztráliai Melbourne-i Egyetem, Yaghi pedig az amerikai Kaliforniai Egyetem (Berkeley) professzora. A díjat odaítélő testület közleménye szerint "a fém-szerves vázszerkezetek fejlesztésével a díjazottak új lehetőségeket teremtettek a kémikusok számára az előttünk álló kihívások megoldására".

A kémiai Nobel-díj a harmadik a 2025-ös díjak sorában, az orvosi és fizikai elismerések után. A díjazottak 11 millió svéd koronán (körülbelül 1,2 millió dolláron) osztoznak, és elnyerik a világ talán legrangosabb tudományos elismerését.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

