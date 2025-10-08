  • Megjelenítés
Elfogták a gyújtogatót, aki halálos tűzvészt okozott Los Angeles egyik leggazdagabb negyedében
Elfogták a gyújtogatót, aki halálos tűzvészt okozott Los Angeles egyik leggazdagabb negyedében

Letartóztatták az idén januárban Los Angelesben Pacific Palisades környékén pusztító, 12 halálos áldozatot követelő tűzvész feltételezett elkövetőjét - közölte a Sky News.

Az őrizetbe vett, 29 éves Jonathan Rinderknecht-et azzal gyanúsítanak, hogy újév napján tüzet gyújtott, amely egy héttel később elpusztította Los Angeles egyik legggazdagabb környékének, Pacific Palisades-nek jelentős részét.

A január 7-én kitört tűzvészben 12 ember vesztette életét és több mint 6000 otthon és épület semmisült meg a Pacific Palisades tengerparti negyedben, ahol óceánra és Los Angeles központjára néző luxusvillák váltak a lángok martalékává.

A vádak szerint Rinderknecht az Uber sofőrjeként végzett műszakja után gyújtotta meg a tüzet. Bár először elmenekült a helyszínről,

később visszatért ugyanarra a túraútvonalra, hogy figyelje a tűz terjedését és videóra vegye, ahogy a tűzoltók küzdenek a lángokkal.

A gyanúsított több alkalommal is hívta a 911-es segélyhívót, hogy bejelentse a tüzet. Január 24-én, amikor a nyomozók kihallgatták, olyan információkat osztott meg a tűz kiindulási pontjáról, amelyek akkor még nem voltak nyilvánosak, és csak szemtanúként ismerhetett.

A tüzet kezdetben eloltották, de a föld alatt tovább izzott, majd egy héttel később, erős szélben újra fellángolt - tette hozzá Essayli.

Rinderknechtet kedden Floridában tartóztatták le, szerdán jelenik meg a bíróság előtt. Elítélése esetén

5-20 év börtönbüntetésre számíthat az ügyészség szerint.

Karen Bass, Los Angeles polgármestere kijelentette:

Több mint kilenc hónappal ezelőtt városunk a régió egyik legpusztítóbb időszakával nézett szembe. Emberek vesztették életüket tragikus módon. Ezrek otthona semmisült meg. Ma egy lépést tettünk előre az igazságszolgáltatás felé vezető úton.

A nyomozók még vizsgálják az ugyanazon a napon Altadena közösségében kitört Eaton-tűz okát, amely 18 ember halálát okozta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

