Az őrizetbe vett, 29 éves Jonathan Rinderknecht-et azzal gyanúsítanak, hogy újév napján tüzet gyújtott, amely egy héttel később elpusztította Los Angeles egyik legggazdagabb környékének, Pacific Palisades-nek jelentős részét.
A január 7-én kitört tűzvészben 12 ember vesztette életét és több mint 6000 otthon és épület semmisült meg a Pacific Palisades tengerparti negyedben, ahol óceánra és Los Angeles központjára néző luxusvillák váltak a lángok martalékává.
A vádak szerint Rinderknecht az Uber sofőrjeként végzett műszakja után gyújtotta meg a tüzet. Bár először elmenekült a helyszínről,
később visszatért ugyanarra a túraútvonalra, hogy figyelje a tűz terjedését és videóra vegye, ahogy a tűzoltók küzdenek a lángokkal.
A gyanúsított több alkalommal is hívta a 911-es segélyhívót, hogy bejelentse a tüzet. Január 24-én, amikor a nyomozók kihallgatták, olyan információkat osztott meg a tűz kiindulási pontjáról, amelyek akkor még nem voltak nyilvánosak, és csak szemtanúként ismerhetett.
A tüzet kezdetben eloltották, de a föld alatt tovább izzott, majd egy héttel később, erős szélben újra fellángolt - tette hozzá Essayli.
Rinderknechtet kedden Floridában tartóztatták le, szerdán jelenik meg a bíróság előtt. Elítélése esetén
5-20 év börtönbüntetésre számíthat az ügyészség szerint.
Karen Bass, Los Angeles polgármestere kijelentette:
Több mint kilenc hónappal ezelőtt városunk a régió egyik legpusztítóbb időszakával nézett szembe. Emberek vesztették életüket tragikus módon. Ezrek otthona semmisült meg. Ma egy lépést tettünk előre az igazságszolgáltatás felé vezető úton.
A nyomozók még vizsgálják az ugyanazon a napon Altadena közösségében kitört Eaton-tűz okát, amely 18 ember halálát okozta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elfogták a gyújtogatót, aki halálos tűzvészt okozott Los Angeles egyik leggazdagabb negyedében
Hamarosan bíróság elé áll.
Fontos trendforduló látszik az árampiacon az energetikai szektor legnagyobb szakértői szerint
Nem lehet mindent a piacra bízni.
Bejelentette a WHO: megállni látszik a rettegett, halálos járvány terjedése
Fellélegezhet a világ.
Két napon belül történelmi döntés születhet Franciaországban
Nagy bejelentés készül.
Döntött a német parlament: eltörlik a gyorsított állampolgársági eljárást
Változásban a migrációs politika.
Megbukott a terv: folytatódik a kormányzati káosz az Egyesült Államokban
Nem tudták. megszerezni a szükséges támogatást a republikánusok.
Megszólalt az újonnan megválasztott cseh kormányfő: "egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának"
Fordulat közeleg Közép-Európában.
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!