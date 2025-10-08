  • Megjelenítés
Furcsán melegszik a tenger egy területen, azonnali cselekvést sürgetnek

MTI
A globális átlagnál jóval gyorsabban melegszik fel a tenger Új-Zéland partjainál - derült ki a wellingtoni kormány megbízásából készített, szerdán közzétett tanulmányból.

A "Tengeri környezetünk" nevet viselő jelentés szerint a melegedés 34 százalékkal magasabb a globális átlagnál, a felszíni hőmérséklet - amelyet négy helyen mértek - 1982 és 2023 között évtizedenként átlagosan 0,16-0,26 Celsius-fokkal emelkedett.

A kutatók összefüggést állapítottak meg az éghajlat felmelegedése és az Új-Zéland, illetve Antarktisz közötti örvénylő óceáni áramlatok zavarai között, illetve figyelmeztetnek arra is, hogy több faj - például a sárgaszemű pingvin - számára nehéz az alkalmazkodás a melegebbé és savasabbá váló vizekhez.

Shane Geange, az új-zélandi természetvédelmi minisztérium tengeri környezettel foglalkozó tanácsadója szerint a tanulmány fényében változtatni kell az tengeri környezethez való hozzáálláson.

Elegendő bizonyíték áll rendelkezésünkre a cselekvéshez, és minden késlekedés további károkat rejt magában a tengeri ökoszisztémára nézve

- jelentette ki.

A kutatók egyúttal rámutattak arra is, hogy a tengerszint emelkedése is több térségben felgyorsult, és - részben emiatt - Új-Zélandon már több mint 200 ezer lakóhely került áradásveszélyes övezetbe.

