  • Megjelenítés
Ha valamire nem számítottunk, az ez: exterroristákkal együttműködve iktatták ki az Al-Kaida vezérét
Globál

Ha valamire nem számítottunk, az ez: exterroristákkal együttműködve iktatták ki az Al-Kaida vezérét

Portfolio
Sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok egyik légicsapásában meghalt Muhammad Abd-el-Wahab el-Ahmad, a Dzsamat Anszár el-Iszlám terrorszervezet egyik vezetője. A terrorista kilövése önmagában nem túl meglepő fejlemény, Washington régóta vadászott rá, az azonban, hogy kik segítettek a felkutatásában már egy fokkal érdekesebb.

Az elérhető információk szerint el-Ahmad október másodikán este halt meg, miután autójába több Hellfire R9X rakéta csapódott Szíriában.

A találat azért kifejezetten érdekes, mert elvileg nem más szolgáltatott információkat a terroristáról, mint a szír kormány.

A mostani kormányerők magját adó Hajat Tahrir al-Sham-ot korábban szintén összefüggésbe hozták az al-Kaidával,

bár a két szervezet már évekkel ezelőtt szakított egymással.

A Dzsamat Anszár el-Iszlám egy döntően kurdokból álló, szalafita terrorszervezet, ami a korábbi 2003-ban feloszlott (azóta egyes források szerint újraéledt) Anszár el-Iszlám mintájára jött létre 2007-ben. A Dzsamat Anszár el-Iszlám szoros kapcsolatot ápolt az al-Kaidával.

Szintén érdekesség az, hogy Washington a legendás Hellfire rakéta R9X verzióját használta a támadáshoz: az R9X-et a járulékos károk minimalizálására tervezték, így robbanófej helyett körkörösen forgó acélpengéket szerelnek a törzsére, ezért gyakran "nindzsa-rakétának" is becézik. Izrael is ezekkel a rakétákkal támadta idén Irán atomtudósait és katonai vezetőit.

Kapcsolódó cikkünk

Izrael szerint durva hazugság, hogy Greta Thunbergéket bántalmazták volna

Megszólalt a hatóság: terrortámadás volt Angliában

Bevallotta az európai szélsőjobboldali vezér, végig az oroszok zsebében volt

Megint kezdődik minden elölről? - Ismét szólnak a fegyverek a polgárháborúból frissen kilábalt országban

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
kína-haditengerészet-vadászgép-repülőgép-hordozó-légierő-lockheed martin-northrop grumman-repülőgép-védelmi miniszter
Globál
Nagy áttörés jöhet a héten: határozott a Pentagon, nekiugorhatnak az F/A-XX hatodik generációs szupergépnek
Pénzcentrum
Vége lehet a kánaánnak a hazai benzinkutakon: esélyes egy újabb adóemelés Magyarországon?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility