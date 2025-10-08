Ha valamire nem számítottunk, az ez: exterroristákkal együttműködve iktatták ki az Al-Kaida vezérét

Sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok egyik légicsapásában meghalt Muhammad Abd-el-Wahab el-Ahmad, a Dzsamat Anszár el-Iszlám terrorszervezet egyik vezetője. A terrorista kilövése önmagában nem túl meglepő fejlemény, Washington régóta vadászott rá, az azonban, hogy kik segítettek a felkutatásában már egy fokkal érdekesebb.

Az elérhető információk szerint el-Ahmad október másodikán este halt meg, miután autójába több Hellfire R9X rakéta csapódott Szíriában.

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced that its forces, in coordination with the Syrian Government, conducted a strike last Thursday, October 2nd, against a vehicle in the Idlib Governorate of Northwestern Syria, eliminating Muhammad ‘Abd-al-Wahhab al-Ahmad, a senior member… pic.twitter.com/k8kvo7qHPS https://t.co/k8kvo7qHPS — OSINTdefender (@sentdefender) October 8, 2025

A találat azért kifejezetten érdekes, mert elvileg nem más szolgáltatott információkat a terroristáról, mint a szír kormány.

A mostani kormányerők magját adó Hajat Tahrir al-Sham-ot korábban szintén összefüggésbe hozták az al-Kaidával,

bár a két szervezet már évekkel ezelőtt szakított egymással.

A Dzsamat Anszár el-Iszlám egy döntően kurdokból álló, szalafita terrorszervezet, ami a korábbi 2003-ban feloszlott (azóta egyes források szerint újraéledt) Anszár el-Iszlám mintájára jött létre 2007-ben. A Dzsamat Anszár el-Iszlám szoros kapcsolatot ápolt az al-Kaidával.

Szintén érdekesség az, hogy Washington a legendás Hellfire rakéta R9X verzióját használta a támadáshoz: az R9X-et a járulékos károk minimalizálására tervezték, így robbanófej helyett körkörösen forgó acélpengéket szerelnek a törzsére, ezért gyakran "nindzsa-rakétának" is becézik. Izrael is ezekkel a rakétákkal támadta idén Irán atomtudósait és katonai vezetőit.

