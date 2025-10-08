  • Megjelenítés
Kényszerszabadságra küldtek tömegeket, most még a fizetésük is veszélybe került
Globál

Kényszerszabadságra küldtek tömegeket, most még a fizetésük is veszélybe került

Portfolio
A Trump-adminisztráció figyelmezteti a kormányzati leállás miatt kényszerszabadságra küldött szövetségi alkalmazottakat, hogy esetleg nem kapnak visszamenőleges fizetést a finanszírozási patthelyzet lezárulta után, amit több törvényhozó is törvénytelennek minősít - írta a BBC.

Az Igazgatási és Költségvetési Hivatal (OMB) által készített feljegyzés szerint a Trump elnök által 2019-ben aláírt törvény, amely garantálja a visszamenőleges fizetést a leállás után, nem vonatkozik azokra az alkalmazottakra, akiket ideiglenesen felmentettek a munkavégzés alól.

Trump kedden újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy a visszamenőleges fizetés "attól függ, kiről beszélünk", és hogy egyes munkavállalók "nem érdemlik meg, hogy gondoskodjanak róluk". Jelenleg mintegy

750 000 alkalmazott nem kapja meg rendszeres fizetését, ahogy a leállás közeledik az első hetének végéhez.

Hakeem Jeffries, a képviselőház demokrata vezetője nem értett egyet Trump értelmezésével. "A törvény egyértelmű – minden egyes kényszerszabadságra küldött szövetségi alkalmazott jogosult visszamenőleges fizetésre, pont" – mondta kedden.

Az OMB feljegyzése szerint a kormányzat köteles kifizetni a leállás után azokat az alkalmazottakat, akiket nélkülözhetetlennek minősítettek (például a légiforgalmi irányítókat), és akiknek meg kellett jelenniük a munkahelyükön. Azonban azt állítja, hogy a kormánynak nincs kötelessége visszamenőlegesen fizetni azokat, akiket kényszerszabadságra küldtek.

A 2019-es törvény, amelyet a Kongresszus fogadott el és Trump írt alá első elnöki ciklusa alatt, előírja, hogy "a szövetségi kormány vagy a Columbia körzet közalkalmazottait, akiket kényszerszabadságra küldenek vagy dolgozniuk kell a 2018. december 22-én vagy azt követően kezdődő finanszírozási hiány idején, kompenzálni kell a hiány időszakára."

A jelenlegi leállás október 1-jén kezdődött. A republikánusok és demokraták a Szenátusban jelenleg patthelyzetben vannak, mindkét fél olyan határozatokat terjeszt elő a kormányzati gépezet újranyitására, amelyek több szavazási fordulóban is elbuktak. A demokraták azt szeretnék, ha bármely határozat foglalkozzon az egészségüggyel is, míg a republikánusok "tiszta" jogszabályt akarnak, amely csak a szövetségi költségvetéssel foglalkozik.

Mike Johnson republikánus házelnök keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy még nem beszélt a Fehér Házzal a visszamenőleges fizetésről, de új jogi elemzések megkérdőjelezik a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak visszamenőleges kifizetésének követelményét.

Kapcsolódó cikkünk

Trump-adminisztráció: tömeges elbocsátások jöhetnek

Gyanúsan sok légiirányító jelent beteget az Egyesült Államokban

Nincs áttörés, súlyos következményekkel fenyeget a patthelyzet: Trump lenne a kulcsember?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre hírfolyam szerda
Globál
Atomerőművet ért támadás, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Pénzcentrum
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility