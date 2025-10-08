Kényszerszabadságra küldtek tömegeket, most még a fizetésük is veszélybe került

Az Igazgatási és Költségvetési Hivatal (OMB) által készített feljegyzés szerint a Trump elnök által 2019-ben aláírt törvény, amely garantálja a visszamenőleges fizetést a leállás után, nem vonatkozik azokra az alkalmazottakra, akiket ideiglenesen felmentettek a munkavégzés alól.
Trump kedden újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy a visszamenőleges fizetés "attól függ, kiről beszélünk", és hogy egyes munkavállalók "nem érdemlik meg, hogy gondoskodjanak róluk". Jelenleg mintegy
750 000 alkalmazott nem kapja meg rendszeres fizetését, ahogy a leállás közeledik az első hetének végéhez.
Hakeem Jeffries, a képviselőház demokrata vezetője nem értett egyet Trump értelmezésével. "A törvény egyértelmű – minden egyes kényszerszabadságra küldött szövetségi alkalmazott jogosult visszamenőleges fizetésre, pont" – mondta kedden.
Az OMB feljegyzése szerint a kormányzat köteles kifizetni a leállás után azokat az alkalmazottakat, akiket nélkülözhetetlennek minősítettek (például a légiforgalmi irányítókat), és akiknek meg kellett jelenniük a munkahelyükön. Azonban azt állítja, hogy a kormánynak nincs kötelessége visszamenőlegesen fizetni azokat, akiket kényszerszabadságra küldtek.
A 2019-es törvény, amelyet a Kongresszus fogadott el és Trump írt alá első elnöki ciklusa alatt, előírja, hogy "a szövetségi kormány vagy a Columbia körzet közalkalmazottait, akiket kényszerszabadságra küldenek vagy dolgozniuk kell a 2018. december 22-én vagy azt követően kezdődő finanszírozási hiány idején, kompenzálni kell a hiány időszakára."
A jelenlegi leállás október 1-jén kezdődött. A republikánusok és demokraták a Szenátusban jelenleg patthelyzetben vannak, mindkét fél olyan határozatokat terjeszt elő a kormányzati gépezet újranyitására, amelyek több szavazási fordulóban is elbuktak. A demokraták azt szeretnék, ha bármely határozat foglalkozzon az egészségüggyel is, míg a republikánusok "tiszta" jogszabályt akarnak, amely csak a szövetségi költségvetéssel foglalkozik.
Mike Johnson republikánus házelnök keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy még nem beszélt a Fehér Házzal a visszamenőleges fizetésről, de új jogi elemzések megkérdőjelezik a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak visszamenőleges kifizetésének követelményét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Íme az első balatoni település, ahol megadóztatják az ingatlanvásárlást
A betelepülők fizethetnek.
Itt a Colossus 2 projekt - Összefog Elon Musk és az Nvidia
Épül a jövő adatközpontja.
Fontos céget vásárolt meg az IKEA
A svéd bútoróriás mesterséges intelligenciával forradalmasítja a szállítást.
Autófinanszírozási botrány rázta meg Nagy-Britanniát, horrorisztikus kártérítést fizethetnek a bankok
Úgy játszottak a jutalékokkal, ahogy nem kellett volna.
Elon Musk nagy dobása: olcsóbb Teslákat mutattak be
Hamarosan piacra kerülnek.
Van, ahol annyira szeretik Putyint, hogy egy komplett városnegyedet neveztek el róla
Így tisztelegnek a bölcs vezér személye előtt.
Mérgező gázfelhő szabadult el Németország egyik települése felett
Riasztást adtak ki a hatóságok.
Súlyos devizapiaci kockázatokra figyelmeztette a világ bankjait az IMF
Féléves Globális Pénzügyi Stabilitási Jelentésében hívta fel a figyelmet a Nemzetközi Valutaalap.
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Személyi kölcsön: Hol kaphatod meg a legjobb feltételekkel 2025 őszén?
A bérek egyre magasabbak, ami egyre biztonságosabb hitelfelvételt tesz lehetővé. Milyen a személyi kölcsönök piaca ma? Hol és hogyan kaphatsz a legkedvezőbb feltételekkel szabadon felhasználha
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!