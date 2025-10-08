Kényszerszabadságra küldtek tömegeket, most még a fizetésük is veszélybe került

Az Igazgatási és Költségvetési Hivatal (OMB) által készített feljegyzés szerint a Trump elnök által 2019-ben aláírt törvény, amely garantálja a visszamenőleges fizetést a leállás után, nem vonatkozik azokra az alkalmazottakra, akiket ideiglenesen felmentettek a munkavégzés alól.

Trump kedden újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy a visszamenőleges fizetés "attól függ, kiről beszélünk", és hogy egyes munkavállalók "nem érdemlik meg, hogy gondoskodjanak róluk". Jelenleg mintegy

750 000 alkalmazott nem kapja meg rendszeres fizetését, ahogy a leállás közeledik az első hetének végéhez.

Hakeem Jeffries, a képviselőház demokrata vezetője nem értett egyet Trump értelmezésével. "A törvény egyértelmű – minden egyes kényszerszabadságra küldött szövetségi alkalmazott jogosult visszamenőleges fizetésre, pont" – mondta kedden.

Az OMB feljegyzése szerint a kormányzat köteles kifizetni a leállás után azokat az alkalmazottakat, akiket nélkülözhetetlennek minősítettek (például a légiforgalmi irányítókat), és akiknek meg kellett jelenniük a munkahelyükön. Azonban azt állítja, hogy a kormánynak nincs kötelessége visszamenőlegesen fizetni azokat, akiket kényszerszabadságra küldtek.

A 2019-es törvény, amelyet a Kongresszus fogadott el és Trump írt alá első elnöki ciklusa alatt, előírja, hogy "a szövetségi kormány vagy a Columbia körzet közalkalmazottait, akiket kényszerszabadságra küldenek vagy dolgozniuk kell a 2018. december 22-én vagy azt követően kezdődő finanszírozási hiány idején, kompenzálni kell a hiány időszakára."

A jelenlegi leállás október 1-jén kezdődött. A republikánusok és demokraták a Szenátusban jelenleg patthelyzetben vannak, mindkét fél olyan határozatokat terjeszt elő a kormányzati gépezet újranyitására, amelyek több szavazási fordulóban is elbuktak. A demokraták azt szeretnék, ha bármely határozat foglalkozzon az egészségüggyel is, míg a republikánusok "tiszta" jogszabályt akarnak, amely csak a szövetségi költségvetéssel foglalkozik.

Mike Johnson republikánus házelnök keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy még nem beszélt a Fehér Házzal a visszamenőleges fizetésről, de új jogi elemzések megkérdőjelezik a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak visszamenőleges kifizetésének követelményét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images