Kiadta a vészjelzést az európai fegyvergyártó-óriás: sosem voltak ekkora veszélyben
Globál

Portfolio
A Thales európai fegyvergyártó vállalat aggodalmát fejezte ki a belgiumi létesítménye felett észlelt, megnövekedett számú azonosítatlan drón miatt - jelentette a Kyiv Independent.

Alain Quevrin, a Thales Belgium igazgatója a Politicónak nyilatkozva elmondta, hogy "több drónt észlelünk, mint néhány hónappal ezelőtt", különösen az ország keleti részén található Evegnee erőd környékén.

A vállalat belgiumi üzemei fokozták a drónok elleni védelemre is használható 70 mm-es rakéták gyártását, amelyekkel európai országokat és Ukrajnát is ellátják.

Quevrin szerint a Thales létesítményei rendelkeznek olyan zavaró berendezésekkel, amelyekkel földre tudnák kényszeríteni a drónokat, de egyelőre nem vethetik be őket, mert a belga kormány nem határozta meg a megfelelő jogi eljárásrendet.

Az európai fegyverpiacon növekszik a kereslet Oroszország Ukrajna elleni inváziója és egy esetleges NATO-orosz konfliktus lehetősége miatt, amit a közelmúltbeli dróntámadások tovább súlyosbítottak.

Az elmúlt hetekben azonosítatlan drónok zavarták meg a repülőtéri működést Németországban, Dániában és Norvégiában. Lengyelország szeptemberben lelőtt több orosz drónt, amelyek behatoltak a légtérbe, míg Románia területére is behatolt egy orosz drón. Észtország három orosz MiG-31-es rövid légtérsértését jelentette szeptember 19-én.

Címlapkép forrása: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

