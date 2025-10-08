  • Megjelenítés
FONTOS Megérkezett a fix 3%-os hitel a vállalkozásoknak is – Mi áll a háttérben, és mi a kormány célja?
Kimondta Moszkva: vége van, elillant a békepillanat – Folytatódik a háborús pusztítás
Globál

Kimondta Moszkva: vége van, elillant a békepillanat – Folytatódik a háborús pusztítás

Portfolio
Elillant az alaszkai Trump-Putyin békecsúcs által generált momentum, az ukrajnai háború békés rendezésére adott időablak lényegében bezárult – jelentette ki Szergej Rjabkov, Oroszország helyettes külügyminisztere.

Sajnos el kell ismernünk, hogy a lendület, melyet az Anchorage-i csúcstalálkozó adott a megállapodásnak, elmúlt, a háború támogatóinak, főleg az európaiaknak köszönhetően, akik az utolsó ukránig akarnak harcolni”

– jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az orosz Duma ülésén.

Rjabkov a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közti, alaszkai csúcstalálkozóra utalt, ahol a két vezető kis híján megállapodott az ukrajnai háború lezárásáról. Az egyezség végül azért siklott ki, mert Oroszország irreálisan nagy követeléseket (pl. teljes Donbasz, orosz államnyelv Ukrajnában, Krím elismerése mint orosz terület) nyújtott be, Ukrajna pedig nem akarta ezeket azonnal és feltétel nélkül elfogadni. Putyin később több és több követelést nyújtott be, illetve visszatáncolt az elnöki szintű csúcstalálkozótól is.

Donald Trump amerikai elnök erre reagálva kijelentette: csalódott Vlagyimir Putyinban és fontolóra vette, hogy Tomahawk rakétákat ad Ukrajnának.

Kapcsolódó cikkünk

Atomerőművet ért támadás, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

