Kimondta Moszkva: vége van, elillant a békepillanat – Folytatódik a háborús pusztítás

Sajnos el kell ismernünk, hogy a lendület, melyet az Anchorage-i csúcstalálkozó adott a megállapodásnak, elmúlt, a háború támogatóinak, főleg az európaiaknak köszönhetően, akik az utolsó ukránig akarnak harcolni”
– jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az orosz Duma ülésén.
Rjabkov a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közti, alaszkai csúcstalálkozóra utalt, ahol a két vezető kis híján megállapodott az ukrajnai háború lezárásáról. Az egyezség végül azért siklott ki, mert Oroszország irreálisan nagy követeléseket (pl. teljes Donbasz, orosz államnyelv Ukrajnában, Krím elismerése mint orosz terület) nyújtott be, Ukrajna pedig nem akarta ezeket azonnal és feltétel nélkül elfogadni. Putyin később több és több követelést nyújtott be, illetve visszatáncolt az elnöki szintű csúcstalálkozótól is.
Donald Trump amerikai elnök erre reagálva kijelentette: csalódott Vlagyimir Putyinban és fontolóra vette, hogy Tomahawk rakétákat ad Ukrajnának.
Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images
Kiugró költségvetési hiány jött össze szeptemberben
Romlik az összkép.
Súlyos kijelentés jött: "túl keveset költ hálózatfejlesztésre Magyarország"
Elértük a beruházási korlátainkat?
Ursula von der Leyen rendkívüli kijelentést tett: új és veszélyes hadművelet indult el Európában
Ez hibrid háború, amelyet nagyon komolyan kell venni – fogalmazott.
Veszélyes anyagot találtak egy Magyarországon is kapható fokhagymakészítményben
Tiltott növényvédőszer-maradványok miatt riasztást adtak ki!
Radikális kvótacsökkentésekre készül Brüsszel
Protekcionista fordulatra szánhatja el magát Európa.
Annyira olcsó az orosz olaj, hogy a gigantikus gazdasági csapás sem állhatja útját
Egészen elképesztő finomítói adatokra derült fény.
Megvan a létező legolcsóbb energiaforrás, szerencsére Európában is teljesen elérhető
Az európai energiamix így is egyre ellenállóbb a kutatások szerint.
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.