Küszöbön az újabb háború: már ropognak a fegyverek, súlyos vád mentén kezdődhet a katonai invázió

Etiópia külügyminisztériuma súlyos vádakat fogalmazott meg az ENSZ főtitkárának címzett október 2-i levelében, amelyben az eritreai kormányt és a Tigráji Népi Felszabadítási Frontot (TPLF) azzal vádolja, hogy

"Tsimdo" néven új szövetséget hoztak létre Etiópia ellen.

Gedion Timothewos külügyminiszter szerint a két fél együttműködése az elmúlt hónapokban egyre nyilvánvalóbbá vált. A miniszter állítása szerint a szövetség aktívan készül háborút indítani Etiópia ellen, és fegyveresen támogatja a Fano milíciát, hogy kiterjessze a konfliktust.

A levél szerint az eritreai kormány és a TPLF közvetlenül részt vett a Fano milícia Woldiya város elfoglalására irányuló közelmúltbeli offenzívájában az Amhara régióban. A minisztérium azt állítja, hogy TPLF-parancsnokok és harcosok közvetlenül részt vettek a műveletben, és további összecsapásokról számoltak be Raya és Welkait térségében is.

Etiópia szerint ezek a cselekmények megsértik a 2022-ben Pretoriában aláírt békemegállapodást, amelyet a szövetségi kormány és a TPLF kötött. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az Etióp Nemzeti Védelmi Erők eddig "védekező álláspontot" képviseltek és "maximális önmérsékletet" tanúsítottak, de figyelmeztetett, hogy "ez a politika nem tart örökké".

A külügyminiszter Eritreát nevezte meg "e gonosz tevékenységek fő tervezőjeként", és azzal vádolta, hogy pénzügyi, anyagi és politikai támogatást nyújt a konfliktusokhoz.

Gedion szerint Eritrea célja "Etiópia destabilizálása és feldarabolása", amit azzal az ürüggyel igazol, hogy fenyegetve érzi magát Etiópia tengeri kijárathoz való hozzáférési törekvéseitől.

Etiópia megerősítette, hogy továbbra is elkötelezett a tengeri kijárathoz való hozzáférés "békés eszközökkel" történő elérése mellett, és olyan "intézményesített gazdasági integrációs mechanizmusokat" keres, amelyek mind Eritrea, mind Etiópia számára előnyösek.

