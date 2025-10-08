  • Megjelenítés
Küszöbön az újabb háború: már ropognak a fegyverek, súlyos vád mentén kezdődhet a katonai invázió
Globál

Küszöbön az újabb háború: már ropognak a fegyverek, súlyos vád mentén kezdődhet a katonai invázió

Portfolio
Etiópia azzal vádolja Eritreát és a TPLF-et, hogy új szövetségben készülnek háborút indítani az ország ellen, és a közelmúltbeli Fano milícia támadásait is ők irányították - tudósított az Addis Standard.

Etiópia külügyminisztériuma súlyos vádakat fogalmazott meg az ENSZ főtitkárának címzett október 2-i levelében, amelyben az eritreai kormányt és a Tigráji Népi Felszabadítási Frontot (TPLF) azzal vádolja, hogy

"Tsimdo" néven új szövetséget hoztak létre Etiópia ellen.

Gedion Timothewos külügyminiszter szerint a két fél együttműködése az elmúlt hónapokban egyre nyilvánvalóbbá vált. A miniszter állítása szerint a szövetség aktívan készül háborút indítani Etiópia ellen, és fegyveresen támogatja a Fano milíciát, hogy kiterjessze a konfliktust.

A levél szerint az eritreai kormány és a TPLF közvetlenül részt vett a Fano milícia Woldiya város elfoglalására irányuló közelmúltbeli offenzívájában az Amhara régióban. A minisztérium azt állítja, hogy TPLF-parancsnokok és harcosok közvetlenül részt vettek a műveletben, és további összecsapásokról számoltak be Raya és Welkait térségében is.

Etiópia szerint ezek a cselekmények megsértik a 2022-ben Pretoriában aláírt békemegállapodást, amelyet a szövetségi kormány és a TPLF kötött. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az Etióp Nemzeti Védelmi Erők eddig "védekező álláspontot" képviseltek és "maximális önmérsékletet" tanúsítottak, de figyelmeztetett, hogy "ez a politika nem tart örökké".

A külügyminiszter Eritreát nevezte meg "e gonosz tevékenységek fő tervezőjeként", és azzal vádolta, hogy pénzügyi, anyagi és politikai támogatást nyújt a konfliktusokhoz.

Gedion szerint Eritrea célja "Etiópia destabilizálása és feldarabolása", amit azzal az ürüggyel igazol, hogy fenyegetve érzi magát Etiópia tengeri kijárathoz való hozzáférési törekvéseitől.

Etiópia megerősítette, hogy továbbra is elkötelezett a tengeri kijárathoz való hozzáférés "békés eszközökkel" történő elérése mellett, és olyan "intézményesített gazdasági integrációs mechanizmusokat" keres, amelyek mind Eritrea, mind Etiópia számára előnyösek.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump olyan lépésre készül, amely miatt újra kell rajzolni majd a világtérképet

Újabb háborús konfliktus rémképe fenyeget – A tűzzel játszanak a világ egyik legfontosabb útvonalán

Szolidaritásra noszogatja Afrikát a német és a francia külügyminiszter

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
eso-idojaras-ma-mai-idojaras-magyarorszagon-milyen-idojaras-lesz-ma-milyen-idojaras-varhato-milyen-ido-lesz-ma-milyen-ido-varhato
Globál
A szomszédban pusztító ciklon miatt vörös riasztást adtak ki
Pénzcentrum
Vége lehet a kánaánnak a hazai benzinkutakon: esélyes egy újabb adóemelésre Magyarországon?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility