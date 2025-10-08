Lélegzetelállító felvételek: a Mars mellett száguldott el a Naprendszert átszelő csillagközi üstökös

Az ESA kedden közölte, hogy két Mars körül keringő űrszonda (ExoMars TGO és Mars Express) készített felvételeket a 3I/ATLAS üstökösről, amely fényes, homályos fehér pontként jelent meg a távoli csillagok háttere előtt, miközben körülbelül 30 millió kilométerre haladt el a vörös bolygótól. A NASA korábban megerősítette, hogy az üstökös nem jelent veszélyt a Földre.

️ #3I/ATLAS comet update!On 3 October, our ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) turned its eyes towards interstellar comet 3I/ATLAS as it passed close to Mars.Together with Mars Express, ExoMars TGO had the closest view of the comet of all of our spacecraft. It looked towards the… pic.twitter.com/HJE1CeaEwq https://twitter.com/hashtag/3I?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — European Space Agency (@esa) October 7, 2025

Ez rendkívül nehéz megfigyelés volt az eszköz számára

- nyilatkozta Nick Thomas, a CaSSIS kamera vezető kutatója. "Az üstökös körülbelül 10 000-100 000-szer halványabb, mint szokásos célpontjaink."

A júliusi felfedezése óta a 3I/ATLAS üstököst több alkalommal is lefényképezték. Augusztus elején a NASA és az ESA közzétette a Hubble Űrteleszkóp által készített képeket, amelyek az üstököst körülbelül 277 millió mérföldes távolságból örökítették meg.

Hubble has caught an interstellar interloper — comet 3I/ATLAS! Read more: https://t.co/fSIpjDYeu1 or in pic.twitter.com/6dUojFwdnW https://t.co/fSIpjDYeu1 — HUBBLE (@HUBBLE_space) August 7, 2025

Szeptemberben újabb felvételek mutatták az üstökös növekvő csóváját, amint áthalad Naprendszerünkön.

A NASA szerint az üstökös

október végén közelíti meg legjobban a Napot, amikor a Mars és a Föld pályája között halad el.

Szeptemberben még látható lesz, mielőtt túl közel kerülne a Naphoz a megfigyeléshez, majd december elején újra feltűnik a másik oldalon. Az ESA közleménye szerint a tudósok folytatják mindkét űrszonda adatainak elemzését, és a Mars Express több képét kombinálják, hogy jobb képet kapjanak a halvány üstökösről.

A csillagközi üstökösök rendkívül ritkának számítani, eddig csupán két másik példa volt arra a modern csillagászat idejében, hogy sikerült észlelni hasonló objektumokat: a 2017-es 1I/'Oumuamut és a 2019-es 2I/Borisovot.

