  • Megjelenítés
Lélegzetelállító felvételek: a Mars mellett száguldott el a Naprendszert átszelő csillagközi üstökös
Globál

Lélegzetelállító felvételek: a Mars mellett száguldott el a Naprendszert átszelő csillagközi üstökös

Portfolio
Az Európai Űrügynökség (ESA) két Mars körül keringő űrszondájának sikerült felvételeket készítenie a 3I/ATLAS névre keresztelt, csillagközi térből érkező üstökösről, miközben az megközelítette a vörös bolygót útja során. Az idén júliusban felfedezett 3I/ATLAS kifejezetten ritka objektumnak számít, ugyanis korábban mindössze kétszer sikerült a csillagászoknak a Naprendszerünkbe belépő, interszteláris térből érkező üstököst észlelniük - írta a CBS News.

Az ESA kedden közölte, hogy két Mars körül keringő űrszonda (ExoMars TGO és Mars Express) készített felvételeket a 3I/ATLAS üstökösről, amely fényes, homályos fehér pontként jelent meg a távoli csillagok háttere előtt, miközben körülbelül 30 millió kilométerre haladt el a vörös bolygótól. A NASA korábban megerősítette, hogy az üstökös nem jelent veszélyt a Földre.

Ez rendkívül nehéz megfigyelés volt az eszköz számára

- nyilatkozta Nick Thomas, a CaSSIS kamera vezető kutatója. "Az üstökös körülbelül 10 000-100 000-szer halványabb, mint szokásos célpontjaink."

A júliusi felfedezése óta a 3I/ATLAS üstököst több alkalommal is lefényképezték. Augusztus elején a NASA és az ESA közzétette a Hubble Űrteleszkóp által készített képeket, amelyek az üstököst körülbelül 277 millió mérföldes távolságból örökítették meg.

Szeptemberben újabb felvételek mutatták az üstökös növekvő csóváját, amint áthalad Naprendszerünkön.

A NASA szerint az üstökös

október végén közelíti meg legjobban a Napot, amikor a Mars és a Föld pályája között halad el.

Szeptemberben még látható lesz, mielőtt túl közel kerülne a Naphoz a megfigyeléshez, majd december elején újra feltűnik a másik oldalon. Az ESA közleménye szerint a tudósok folytatják mindkét űrszonda adatainak elemzését, és a Mars Express több képét kombinálják, hogy jobb képet kapjanak a halvány üstökösről.

A csillagközi üstökösök rendkívül ritkának számítani, eddig csupán két másik példa volt arra a modern csillagászat idejében, hogy sikerült észlelni hasonló objektumokat: a 2017-es 1I/'Oumuamut és a 2019-es 2I/Borisovot.

Kapcsolódó cikkünk

Rejtélyes objektum száguld a Naprendszer középpontja felé: egyre aktívabbá válik a mérések szerint

Szokatlan objektum száguld a Naprendszer felé, tényleg idegen űrhajó lehet?

Szokatlan objektum száguld a Naprendszer felé, komoly tudósok állítják, hogy idegenek űrhajója is lehet

Ritka felfedezés: hihetetlen sebességgel száguld egy üstökös a Naprendszer középpontja felé

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
árengedmény-finomító-nyersolaj-olaj-oroszország-vám-orosz-ukrán háború-India-amerikai egyesült államok-Donald Trump
Globál
Váratlan fordulat Oroszországban
Pénzcentrum
4 órás fusimelóra keresnek télen magyarokat: kényelmes a munka, 30 ezret fizetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility