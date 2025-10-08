  • Megjelenítés
Már a háborúra készülnek a feszült térségben: Amerika rengeteget vár, de a sziget beintett Trumpnak
Globál

Már a háborúra készülnek a feszült térségben: Amerika rengeteget vár, de a sziget beintett Trumpnak

Portfolio
Wellington Koo, a tajvani védelmi miniszter bejelentette, hogy az Egyesült Államok fokozódó nyomásának némileg eleget téve teljesítsék Laj Csing-tö elnök célkitűzését és GDP-arányosan 5 százalékra emeljék a védelmi kiadásokat – közölte a Focus Taiwan.

Az amerikai szenátusi fegyveres erők bizottságának meghallgatásán John Noh, az indiai-csendes-óceáni biztonsági ügyekért felelős védelmi miniszterhelyettes jelöltje kijelentette, hogy támogatja Trump javaslatát, amely szerint Tajvan emelje GDP-arányosan 10 százalékra a védelmi kiadásait.

Trump elnök mondta, hogy Tajvannak, egy szigetnek, amelyet a Népi Felszabadító Hadsereg, a kínai hadsereg egzisztenciális fenyegetése fenyeget, GDP-jének több mint 10 százalékát kellene védelemre költenie. Én ezt határozottan támogatom

– jelentette ki Noh.

A politikus jelenleg a Pentagonban szolgál Kelet-Ázsiáért felelős helyettes államtitkárként. Kifejtette azt is, hogy pozitívan értékeli, hogy a sziget törekszik a védelmi kiadások növelésére, de szerinte ennél is sokkal többet kellene vállalniuk. Hozzátette, hogy egy kínai invázió esetén a Tajpejnek rendelkeznie kell a szükséges aszimmetrikus képességekkel a támadás elhárítására.

Az elhangzottakról megkérdezték a tajvani védelmi minisztert, Wellington Koo-t is, aki beszélt a sziget védelmi költségvetéséről. Kifejtette, hogy azt a fennálló fenyegetettséggel összefüggésben alakítják. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy négy irányt szabtak a védelmi stratégiában: az aszimmetrikus hadviselési képességek fejlesztését, a védelmi ellenálló képesség fokozását, a tartalékos erők készenlétének javítását és a szürke zónás hadviselés elleni küzdelmet.

A sziget védelmi költségvetését a Trump-adminisztrációból sokadik alkalommal kritizálják, mivel szerintük Tajpej arra támaszkodik, hogy a Távol-Keleten tartózkodó amerikai katonák fogják megvédeni Kína támadása esetén. Washington egyre inkább hajlik afelé, hogy az eddigiek helyett változtatni kell, és nagyon figyelmet kell kapnia a helyi erőfeszítéseknek. A 10 százalékos GDP-arányos költés azonban elképesztően magas, a Stockholmi Békekutató Intézet (SIPRI) legutolsó adatai szerint mindössze egyetlen ország lépi ezt át jelenleg: Ukrajna.

Laj Csing-tö elnök hajlandó valamennyire engedni a nagy szövetséges, az Egyesült Államok nyomásának, de egy gyorsabban teljesíthető célt, az 5 százalékot nevezte meg célkitűzésnek.

Ezzel a védelmi büdzsével is arányosan a világot az egyik legtöbbet ilyen célokra költő kormányává válna. Wellington Koo is ezt a vállalást hangsúlyozta válaszában. A tervek szerint Tajvan 2026-ban átlépheti a 3 százalékos kiadásokat.

Kapcsolódó cikkünk

Friss tanulmány: eldőlni látszik az amerikai külpolitika egyik legnagyobb dilemmája, ez drámai változást jelent

Meglepő ország került fel az amerikai AMRAAM szuperrakéta vásárlóinak listájára: Washington kényes döntést hozott

Trükkös módszerrel zavarhatja össze ősellenségét a keleti nagyhatalom: éppen a szövetségesükre terelik a gyanút

Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Reuters-Izrael-Hamász-háború-rendorors-maradvanyok-izraeli-katonak
Globál
Soha nem volt még ilyen közel a béke - Átadta a terrorszervezet a várva-várt listát
Pénzcentrum
4 órás fusimelóra keresnek télen magyarokat: kényelmes a munka, 30 ezret fizetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility