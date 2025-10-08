Már a háborúra készülnek a feszült térségben: Amerika rengeteget vár, de a sziget beintett Trumpnak

Az amerikai szenátusi fegyveres erők bizottságának meghallgatásán John Noh, az indiai-csendes-óceáni biztonsági ügyekért felelős védelmi miniszterhelyettes jelöltje kijelentette, hogy támogatja Trump javaslatát, amely szerint Tajvan emelje GDP-arányosan 10 százalékra a védelmi kiadásait.

Trump elnök mondta, hogy Tajvannak, egy szigetnek, amelyet a Népi Felszabadító Hadsereg, a kínai hadsereg egzisztenciális fenyegetése fenyeget, GDP-jének több mint 10 százalékát kellene védelemre költenie. Én ezt határozottan támogatom

– jelentette ki Noh.

A politikus jelenleg a Pentagonban szolgál Kelet-Ázsiáért felelős helyettes államtitkárként. Kifejtette azt is, hogy pozitívan értékeli, hogy a sziget törekszik a védelmi kiadások növelésére, de szerinte ennél is sokkal többet kellene vállalniuk. Hozzátette, hogy egy kínai invázió esetén a Tajpejnek rendelkeznie kell a szükséges aszimmetrikus képességekkel a támadás elhárítására.

Az elhangzottakról megkérdezték a tajvani védelmi minisztert, Wellington Koo-t is, aki beszélt a sziget védelmi költségvetéséről. Kifejtette, hogy azt a fennálló fenyegetettséggel összefüggésben alakítják. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy négy irányt szabtak a védelmi stratégiában: az aszimmetrikus hadviselési képességek fejlesztését, a védelmi ellenálló képesség fokozását, a tartalékos erők készenlétének javítását és a szürke zónás hadviselés elleni küzdelmet.

A sziget védelmi költségvetését a Trump-adminisztrációból sokadik alkalommal kritizálják, mivel szerintük Tajpej arra támaszkodik, hogy a Távol-Keleten tartózkodó amerikai katonák fogják megvédeni Kína támadása esetén. Washington egyre inkább hajlik afelé, hogy az eddigiek helyett változtatni kell, és nagyon figyelmet kell kapnia a helyi erőfeszítéseknek. A 10 százalékos GDP-arányos költés azonban elképesztően magas, a Stockholmi Békekutató Intézet (SIPRI) legutolsó adatai szerint mindössze egyetlen ország lépi ezt át jelenleg: Ukrajna.

Laj Csing-tö elnök hajlandó valamennyire engedni a nagy szövetséges, az Egyesült Államok nyomásának, de egy gyorsabban teljesíthető célt, az 5 százalékot nevezte meg célkitűzésnek.

Ezzel a védelmi büdzsével is arányosan a világot az egyik legtöbbet ilyen célokra költő kormányává válna. Wellington Koo is ezt a vállalást hangsúlyozta válaszában. A tervek szerint Tajvan 2026-ban átlépheti a 3 százalékos kiadásokat.

Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images