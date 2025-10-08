  • Megjelenítés
Megszólalt az újonnan megválasztott cseh kormányfő:
Globál

Megszólalt az újonnan megválasztott cseh kormányfő: "egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának"

MTI
Amennyiben az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) tagja lesz a jövőbeni kormánynak, Csehország az állami költségvetésből már nem ad pénzt Ukrajnának fegyverekre - jelentette ki Andrej Babis, az ANO elnöke szerdán Prágában.

A múlt hétvégén tartott cseh képviselőházi választásokon győztes ANO mozgalom vezetője azt mondta:

Csehország az Európai Unión keresztül fogja segíteni Ukrajnát, másfelől pedig a cseh fegyvergyárak továbbra is szállíthatnak fegyvert Ukrajnának.

A nagy kaliberű lőszerek beszerzésével kapcsolatos cseh kezdeményezésről Andrej Babis azt mondta, hogy az ilyen dolgokkal közvetlenül a NATO országoknak kellene foglalkozniuk, s a kezdeményezésnek transzparensnek kellene lennie. Babis szerint egy magáncég tízmilliókat keresett a cseh kezdeményezésen.

Ha kormányon leszünk, akkor a cseh fegyvergyáraknak feltesszük a kérdést: akarnak fegyvereket szállítani Ukrajnába? Ezzel nincs gondunk

- jegyezte meg Andrej Babis. Rámutatott, hogy Csehország évente 60 milliárd koronát fizet be az Ukrajnát segítő Európai Unió kasszájába.

Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának

- szögezte le. "Csehország számára sincs pénzünk. Úgy gondolom, hogy eddig közvetlen módon segítettünk Ukrajnának, most pedig az Európai Unión keresztül fogjuk ezt tenni" - tette hozzá.

A választáson győztes politikus már korábban több ízben kétségeket fogalmazott meg a lőszerbeszerzési kezdeményezéssel kapcsolatban; azt állította, hogy nem átlátható, s csak magáncégek keresnek rajta. Jan Lipavsky cseh külügyminiszter visszautasította a bírálatokat. A cseh kezdeményezés által eddig mintegy 3,5 millió darab nagy kaliberű lőszert kapott az orosz agresszió ellen küzdő Ukrajna - mutatott rá a CTK hírügynökség.

Kapcsolódó cikkünk

Mire nem jó a választási győzelem: máris mást gondol a cseh kormányfő Ukrajnáról, mint néhány hete

Váratlan politikai földrengés Közép-Európában: a dollármilliárdos üzletember visszatérése felborítja az egyensúlyt

Néhány ezer szavazat híján vége a cseh választásoknak, Andrej Babiš győzelme megkérdőjelezhetetlen

Vége a békülésnek, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
állampolgárság-bevándorlás-honosítás-integráció-kormány-migráció-munkaerőhiány-németország-törvény
Globál
Döntött a német parlament: eltörlik a gyorsított állampolgársági eljárást
Pénzcentrum
Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility