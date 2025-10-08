Mérgező gázfelhő szabadult el Németország egyik települése felett

A bajor tartományi hatóságok szerint az egyik mainaschaffi üzem területén két ember könnyebben megsérült. Az aschaffenburgi városvezetés felszólította a lakosságot, hogy maradjanak otthon, aki segítségre szorul, sérülékeny egészségügyi csoportba tartozik, azokat fogadják be az utcákról, illetve szükség esetén nyújtsanak segítséget és figyeljék a tűzoltóság és rendőrség közléseit.
A szövetségi polgári védelmi hivatal figyelmeztetést adott ki, hogy
a gázfelhő mérgező lehet.
A hatóságok felszólították az embereket, hogy tartsák zárva az ajtókat és ablakokat, a szellőztető rendszereket és klímaberendezéseket pedig kapcsolják ki.
A mentőszolgálatok mintegy 250 tagját mozgósították a helyszínre - közölte a tűzoltóság egyik szóvivője. A tűzoltóság által a baleset helyszínétől nagyjából 5 kilométerre elvégzett mérések nem jeleztek káros anyagokat a levegőben. A hatóságok mindazonáltal folytatják a levegő minőségének ellenőrzését.
Egyelőre ismeretlen okból egy veszélyes anyagokat tartalmazó, 6000 literes medencében vegyi reakció következett be, aminek következtében egy sűrű, narancsszínű gázfelhő keletkezett - mondta a tűzoltósági szóvivő. Időközben a baleset helyszínét le tudták hűteni, ott jelenleg csak fehér füst képződik - tette hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
