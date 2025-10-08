  • Megjelenítés
Minden idők egyik legdrágább katonai fejlesztésének ugrik neki az Egyesült Államok: ez megváltoztathatja a világot
Globál

Minden idők egyik legdrágább katonai fejlesztésének ugrik neki az Egyesült Államok: ez megváltoztathatja a világot

Portfolio
Rengeteg kérdés merült fel az amerikai „Aranykupola” fejlesztésével kapcsolatban, ezért a Rakétavédelmi Ügynökség egy héttel kitolta a Golden Dome határidejét – számolt be a Defense One.

Az „Aranykupola” rakétavédelmi rendszer az Egyesült Államok történelmének egyik legdrágább katonai fejlesztése lehet, a közeljövőben kellene beadni a mintegy 151 milliárd dolláros keretre az ajánlatokat. A kivitelezők részéről érkező rengeteg kérdés miatt viszont úgy döntött a Rakétavédelmi Ügynökség, hogy egy héttel kitolja a határidőt, csak október 16-án kell benyújtani a szükséges dokumentációt. Az amerikai iparági szereplőket rendkívül megmozgatta a rendszer felépítése, a Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense, vagyis a SHIELD 1500-nál is több kérdést vetett fel.

A beérkezett kérdések elsősorban az egyes vállalatok érdekein/helyzetein alapuló tisztázási kérelmekre összpontosultak, és nagyon kevés frissítést eredményeztek a felhívásban

– hangsúlyozta Mark Wright, a Rakétavédelmi Ügynökség szóvivője, és hozzátette, hogy a határidő kitolása nem a felhívás frissítésének köszönhető, hanem az áttekintendő válaszok hatalmas mennyiségében keresendő.

Todd Harrison, az American Enterprise Institute vezető munkatársa szerint a fokozott érdeklődés is mutatja, hogy az Egyesült Államok legfontosabb szereplői nagyon szeretnének csatlakozni a projekthez. Korábban Donald Trump amerikai elnök azzal számolt, hogy az „Aranykupola” mintegy három év alatt készülne el, és összesen 175 milliárd dollárt emésztene fel. Ígéretek szerint ezzel meg lehetne akadályozni a legmodernebb interkontinentális ballisztikus rakétákat is, amelyek az Egyesült Államok területére támadnak. Nyáron már 25 milliárd dollárt biztosítottak a költségvetésből a projektre, az igazán nagy üzletet viszont vélhetően a rendszer üzemeltetése fogja jelenteni. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal megállapította, hogy a következő 20 évben nagyjából 542 és 831 milliárd dollár közé esik a rakétavédelmi rendszer fenntartása.

Egy olyan rendszer, amely védelmet nyújt a légi fenyegetések teljes skálája ellen, amelyet a hasonló és a közel azonos szintű ellenségek jelentenek, 3,6 billió dollárba kerülhetne, és még így sem érné el az állítólagos »100 százalékos« hatékonyságot

– jelentette ki Harrison.

Azt is elmondta, hogy szerinte az a rendszer, amit jelenleg az elnök kínál, nem lesz képes felvenni a versenyt az ellenséges rakétákkal, különösen, ha azt veszik alapul, hogy jelenleg mennyi áll Kína vagy Oroszország rendelkezésére. Az amerikai kormányzat azt mondta korábban, hogy a támadó fegyverek elfogása érdekében elfogó vadászgépeket is bevetnének, valamint az űrben is telepítenének bizonyos egységeket.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

