Mire nem jó a választási győzelem: máris mást gondol a cseh kormányfő Ukrajnáról, mint néhány hete

Andrej Babis, az ANO vezetője a Novinky.cz hírportál szerint kijelentette:

A lőszerkezdeményezés alapvetően jó ötlet volt... Megvitatjuk és nagyobb átláthatóságot, valamint újraértékelést követelünk, esetleg a NATO alá helyezve azt.

Ez jelentős változás a párt korábbi álláspontjához képest, hiszen júliusban a milliárdos volt miniszterelnök még a Reuters-nek nyilatkozva azt mondta, hogy hatalomra kerülésük esetén leállítanák a kezdeményezést, amely több százezer kritikus fontosságú tüzérségi lőszert juttatott Ukrajnának.

Lubomir Metnar, aki Babis korábbi kormányában védelmi miniszterként szolgált és jelenleg is ennek a pozíciónak a váromnáyosa, hangsúlyozta: "Nem a kezdeményezés leállításáról beszélünk, hanem alapos felülvizsgálatról. Átláthatóságra van szükségünk."

Az ANO 34,5%-os eredménnyel nyerte meg az október 3-4-i választást, leváltva a jobbközép koalíciós kormányt, amely 2022 óta következetesen támogatta Ukrajnát a háború kitörése óta.

Címlapkép forrása: Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images. A címlapkép illusztráció, egy cseh CZ Bren II-es gépkarabély látható rajta. Prága több ilyen fegyvert is küldött Ukrajnának.