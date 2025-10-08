  • Megjelenítés
Mire nem jó a választási győzelem: máris mást gondol a cseh kormányfő Ukrajnáról, mint néhány hete
Mire nem jó a választási győzelem: máris mást gondol a cseh kormányfő Ukrajnáról, mint néhány hete

A cseh parlamenti választásokon győztes ANO párt enyhített korábbi álláspontján az Ukrajnának szánt lőszerkezdeményezéssel kapcsolatban, és a program átértékelését, valamint nagyobb átláthatóságot sürget - számolt be a Kyiv Independent.

Andrej Babis, az ANO vezetője a Novinky.cz hírportál szerint kijelentette:

A lőszerkezdeményezés alapvetően jó ötlet volt... Megvitatjuk és nagyobb átláthatóságot, valamint újraértékelést követelünk, esetleg a NATO alá helyezve azt.

Ez jelentős változás a párt korábbi álláspontjához képest, hiszen júliusban a milliárdos volt miniszterelnök még a Reuters-nek nyilatkozva azt mondta, hogy hatalomra kerülésük esetén leállítanák a kezdeményezést, amely több százezer kritikus fontosságú tüzérségi lőszert juttatott Ukrajnának.

Lubomir Metnar, aki Babis korábbi kormányában védelmi miniszterként szolgált és jelenleg is ennek a pozíciónak a váromnáyosa, hangsúlyozta: "Nem a kezdeményezés leállításáról beszélünk, hanem alapos felülvizsgálatról. Átláthatóságra van szükségünk."

Az ANO 34,5%-os eredménnyel nyerte meg az október 3-4-i választást, leváltva a jobbközép koalíciós kormányt, amely 2022 óta következetesen támogatta Ukrajnát a háború kitörése óta.

Címlapkép forrása: Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images. A címlapkép illusztráció, egy cseh CZ Bren II-es gépkarabély látható rajta. Prága több ilyen fegyvert is küldött Ukrajnának.

