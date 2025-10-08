Misztikus repülőgép-baleset a legendás 51-es körzet közelében: megindultak a különleges nyomozók

A 432. Wing közleménye szerint szeptember 23-án egy hozzájuk tartozó repülőgép szenvedett balesetet, amely során személyi sérülés nem történt. A helyszínt biztosították és őrizték, amíg a mentési és takarítási műveletek szeptember 27-én be nem fejeződtek. Az eset különös fordulatot vett, amikor az október 3-i helyszíni szemle során a vizsgálók illetéktelen beavatkozás nyomait fedezték fel, beleértve egy inert gyakorlóbomba-testet és egy ismeretlen eredetű repülőgép-panelt, amelyeket az incidens után helyeztek el a helyszínen. Az ügyben a légierő különleges nyomozóhivatala (OSI) és az FBI közösen nyomoz.
A Creech légibázis korábban megerősítette az esettel való kapcsolatát, és azt, hogy a baleset nem járt halálos áldozattal, sérüléssel vagy anyagi kárral. A pontos helyszínt nem közölték, de a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) által bevezetett légtérzárlat koordinátái alapján
a baleset az Area 51 (51-es körzet) néven ismert titkos létesítmény biztonsági határától mintegy 20 kilométerre keletre történhetett.
A légtérzárlatot szeptember 23. és október 1. között rendelték el, 9,2 kilométeres sugarú körben, 4,5 kilométeres magasságig, „nemzetbiztonsági” okokra hivatkozva.
Bár a 432. Wing elsősorban MQ-9 Reaper drónokat üzemeltet, az ilyen típusú eszközök lezuhanása nem ritka, és aligha indokolna ilyen szintű titkosságot. A bázis otthont ad a titkos 30. és 44. Felderítő Századnak is, amelyek az RQ-170 Sentinel lopakodó drónokat üzemeltetik, de nem ismert, hogy más típusú, esetleg még nem nyilvánosságra hozott pilóta nélküli repülőgépeket is használnak-e.
Különös, hogy a légierő nyilvánosan beszámolt a baleset utáni lehetséges illetéktelen beavatkozásról és az FBI-jal közös nyomozásról. A közlemény egyértelművé teszi, hogy a helyszínt csak a mentési és takarítási műveletek befejezéséig biztosították, ami kérdéseket vet fel az utólagos beavatkozással kapcsolatos aggályokról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
