  • Megjelenítés
FONTOS Ez ám a jó hír: mégsem gyorsult az áremelkedés Magyarországon!
Moszkva nagyon ideges: ha Donald Trump ezt tényleg megteszi, háború robban ki Amerika és Oroszország közt
Globál

Moszkva nagyon ideges: ha Donald Trump ezt tényleg megteszi, háború robban ki Amerika és Oroszország közt

Portfolio
Ha Donald Trump amerikai elnök Tomahawk cirkálórakétákat ad Ukrajnának, Oroszország és az Egyesült Államok hivatalosan is háborús konfliktusban lesz egymással, mivel ezeket a fegyvereket csak amerikai szakértők tudják bevetni orosz területek ellen – fejtette ki Vlagyimir Popov orosz légierő-tábornagy az MK.ru-nak.

Popov úgy látja, Donald Trump azért vonakodik (elődjéhez hasonlóan) odaadni a Tomahawk cirkálórakétákat Ukrajnának, mert

„a hadsereg tudja, hogy háború lesz” Oroszországgal, ha ezeket orosz területek ellen használják.

Úgy gondolja, Trump mellett a Pentagon tisztviselői is vonakodnak majd átadni a Tomahawkokat.

Popov azt állítja: a Tomahawk rakétákat csak olyan katonák tudják kezelni, akiknek „van korábbi tapasztalata” a fegyverrendszerek használatában, néhány hónapig biztos eltart, mire az ukránokat is kiképzik a fegyverek üzemeltetésére. Mindemellett hangsúlyozza:

amerikai elektronikus térképek kellenek ahhoz, hogy egy ilyen rakéta célba tudjon találni.

Az orosz tábornagy kifejti: ha Ukrajna Tomahawkokat kap, Oroszországnak porig kell bombáznia Kijevet, emellett Oresnyik-rakétákat kell használni tömegesen Ukrajna területe ellen. Azt javasolja, hogy Moszkva lehetőleg tegyen így legközelebb, amikor Trump egyáltalán megemlíti a Tomahawkokat, hogy kellő elrettentő erőt képezzen a fegyverek átadásával szemben.

Abban a pillanatban, hogy Trump ismét megemlíti a Tomahawkokat, mindenről le kell rántanunk a leplet az arzenálunkban. Ha nem tesszük ezt, vége van. Egy ilyen döntés nem vicc"

- fogalmaz az orosz tábornok.

Kapcsolódó cikkünk

Atomerőművet ért támadás, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Matthew Daniels/U.S. Navy via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1447151154-bankjegy-fizetés-készpénz-laptop-munkahely-óra-pénz-számla
Globál
Kényszerszabadságra küldtek tömegeket, most még a fizetésük is veszélybe került
Pénzcentrum
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility