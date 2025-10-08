Moszkva nagyon ideges: ha Donald Trump ezt tényleg megteszi, háború robban ki Amerika és Oroszország közt

Ha Donald Trump amerikai elnök Tomahawk cirkálórakétákat ad Ukrajnának, Oroszország és az Egyesült Államok hivatalosan is háborús konfliktusban lesz egymással, mivel ezeket a fegyvereket csak amerikai szakértők tudják bevetni orosz területek ellen – fejtette ki Vlagyimir Popov orosz légierő-tábornagy az MK.ru-nak.

Popov úgy látja, Donald Trump azért vonakodik (elődjéhez hasonlóan) odaadni a Tomahawk cirkálórakétákat Ukrajnának, mert

„a hadsereg tudja, hogy háború lesz” Oroszországgal, ha ezeket orosz területek ellen használják.

Úgy gondolja, Trump mellett a Pentagon tisztviselői is vonakodnak majd átadni a Tomahawkokat.

Popov azt állítja: a Tomahawk rakétákat csak olyan katonák tudják kezelni, akiknek „van korábbi tapasztalata” a fegyverrendszerek használatában, néhány hónapig biztos eltart, mire az ukránokat is kiképzik a fegyverek üzemeltetésére. Mindemellett hangsúlyozza:

amerikai elektronikus térképek kellenek ahhoz, hogy egy ilyen rakéta célba tudjon találni.

Az orosz tábornagy kifejti: ha Ukrajna Tomahawkokat kap, Oroszországnak porig kell bombáznia Kijevet, emellett Oresnyik-rakétákat kell használni tömegesen Ukrajna területe ellen. Azt javasolja, hogy Moszkva lehetőleg tegyen így legközelebb, amikor Trump egyáltalán megemlíti a Tomahawkokat, hogy kellő elrettentő erőt képezzen a fegyverek átadásával szemben.

Abban a pillanatban, hogy Trump ismét megemlíti a Tomahawkokat, mindenről le kell rántanunk a leplet az arzenálunkban. Ha nem tesszük ezt, vége van. Egy ilyen döntés nem vicc"

- fogalmaz az orosz tábornok.

Címlapkép forrása: Matthew Daniels/U.S. Navy via Getty Images