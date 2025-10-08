Nagy áttörés jöhet a héten: határozott a Pentagon, nekiugorhatnak az F/A-XX hatodik generációs szupergépnek

Az amerikai haditengerészet korábban kifejezte, hogy feltétlenül szüksége lenne a kínai befolyás növekedésének ellensúlyozásához egy következő generációs vadászgépre. Az ügyet jól ismerő források arról nyilatkoztak a lapnak, hogy a Pentagon már ezen a héten kiválaszthatja azt a hadiipari céget, amely kifejlesztheti és gyárthatja a jövőben ezeket. Az F/A-XX fantázianevű projekt korábban nagy vitát generált, mivel egyes vélemények szerint erre nagyobb szükség lenne, mint a 2025 tavaszán bejelentett F-47-esre a legnagyobb rivális elleni küzdelemben. Donald Trump amerikai elnök mégis az utóbbinak szavazott bizalmat, így a légierő gépe fog előbb megvalósulni és ezzel hónapokra visszavetette a haditengerészet igényét.
Két vállalat van versenyben a fejlesztés megvalósításáért, az F-47-es fejlesztését elnyerő Boeing, valamint a B-21 Raider lopakodó bombázó prototípusát legyártó Northrop Grumman Corp.
Az F/A-XX a jövőben leválthatja az 1990-es évek óta szolgálatban lévő, legendás F-18 Super Horneteket.
A Reuters értesülései szerint Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter már október 3-án döntött, hamarosan pedig a nyilvánosság is megtudhatja, mire jutott a tárcavezető. A lap igyekezett elérni a Pentagont vagy a haditengerészetet, de egyikük sem válaszolt a kérdésekre.
Az F/A-XX program kifejezetten mostoha sorsúnak számít, mivel számos probléma hátráltatta a haladást. Az Egyesült Államok számára egyre nagyobb problémát okoz, hogy Kína rohamos tempóban növeli a haditengerészeti képességeit, folyamatosan jönnek az egyre modernebb újítások, melyeket vadászgépekkel is kiegészítenek. Az amerikai fejlesztések késlekedése azzal fenyegette a nyugati nagyhatalmat, hogy Peking képes lehet a kulcsfontosságú indo-csendes-óceáni térségben előnyre szert tenni. Ebben nagy szerepet játszik, hogy F-18-as vadászgépek a 2030-as évekre már ki fognak öregedni. Mindez a flotta erejének jelentős csökkenésével fenyegetett.
A hatodik generációs géptől azt várják, hogy fejlett lopakodó képességekkel rendelkezzen, növekedjen a hatótávolsága és képes integrálni mind a pilóta nélküli harci repülőgépeket, mind a haditengerészet repülőgép-hordozókra telepített légvédelmi rendszereit.
A problémák legnagyobb részét a költségvetési kérdések tették ki, ugyanis többen úgy vélték, hogy
nem lesz elegendő keret egyszerre párhuzamosan két vadászgép fejlesztésére.
A másik problémát az jelentette, hogy a versenyben maradt két vállalat jelenleg is jelentős erőforrást köt le a már megnyert projektekre, és felmerült, hogy nem lesznek képesek elegendő mérnököt biztosítani az új fejlesztéshez. A Northropnak a B-21-es mellett ráadásul ott vannak a Sentinel program problémái is, amely egyre inkább szembesül az elszálló költségekkel. Az F/A-XX fejlesztési ütemterve titkosított, ahogy a várható teljes értékre vonatkozó becslések is.
A haditengerészet jelenleg azzal számol, hogy az F-18-asoknak meghosszabbított élettartammal kell szolgálatot teljesíteniük, miközben a Lockheed Martintól 270 darab F-35C típusú vadászgép beszerzését tervezik. Ez utóbbi cég szintén benyújtotta a pályázatát az F/A-XX kifejlesztésére, ám ezt nem tartották megfelelőnek. A cég emiatt azzal számol, hogy a már meglévő ötödik generációs lopakodó vadászgép technológiáját fejleszti „majdnem azonos szintre”, mint a várhatóan bemutatásra kerülő járművek, ezzel pedig egy „közel hatodik generációs”, de olcsóbb géppel térhet vissza a piacra.
