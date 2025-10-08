  • Megjelenítés
Nagybevásárlást tart a világ egyik legjobb gépéből az európai nagyhatalom
Nagybevásárlást tart a világ egyik legjobb gépéből az európai nagyhatalom

Portfolio
Németország 3,75 milliárd euróért vásárol 20 új Eurofighter vadászgépet, amelyeket 2031 és 2034 között szállítanak le a légierő számára - írja a Reuters.

A német költségvetési bizottság szerdán jóváhagyta 20 további Eurofighter vadászgép beszerzését mintegy 3,75 milliárd euró értékben - közölte a védelmi minisztérium.

Az úgynevezett 5. sorozatba tartozó Eurofighter gépeket 2031 és 2034 között szállítják le a légierő számára. Andreas Schwarz, a koalíciós partner szociáldemokraták költségvetési szakértője szerint a NATO-szövetségen belül az új vadászgépek fontos szerepet töltenek be az adatgyűjtésben és az elektronikus hadviselésben.

Ez biztosítja az Eurofighter katonai műveleti képességét 2060-ig

- tette hozzá a képviselő.

A bizottság összesen 14 olyan javaslatot hagyott jóvá, amelyek meghaladják a 25 millió eurós küszöbértéket, és így bizottsági jóváhagyást igényelnek. Ezek együttes értéke több mint 7 milliárd euró - közölte a minisztérium.

"Az év folyamán további jelentős méretű fegyverkezési projekteket fogunk benyújtani a német Bundestagnak, hogy fenntartsuk a pozitív lendületet a Bundeswehr műveleti készenlétének beszerzéseiben és katonáink szükségleteknek megfelelő felszerelésében" - tette hozzá a minisztérium.

Címlapkép forrása: Matthew Horwood/Getty Images

PR cikk

