Soha nem volt még ilyen közel a béke - Átadta a terrorszervezet a várva-várt listát

A Donald Trump amerikai elnök 20 pontos béketerve minden korábbi kísérletnél közelebb került a megvalósításhoz. A hétfőn egy egyiptomi tengerparti üdülőhelyen kezdődött tárgyalásokra szerdán magas rangú küldöttségek érkeztek.
Trump vejét, Jared Kushnert és különmegbízottját, Steve Witkoffot küldte, míg Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bizalmasát, Ron Dermer stratégiai ügyekért felelős minisztert delegálta. A tárgyalásokhoz várhatóan csatlakozik a közvetítő Katar miniszterelnöke, Mohammed bin Abdulrahman al-Tháni sejk is.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter eközben párhuzamos tárgyalásokon vesz részt Párizsban európai és arab államok minisztereivel, hogy megvitassák Trump tervének végrehajtását.
A Hamász közölte, hogy átadta a túszok és a kicserélendő palesztin foglyok listáját, és optimista a tárgyalások eddigi alakulását illetően.
A palesztin szervezet által szabadon bocsátani kívánt foglyok között várhatóan olyan prominens személyek is szerepelnek, mint Marvan al-Barghúti, a Fatah mozgalom vezetője és Ahmed Saadat, a Palesztina Felszabadításáért Küzdő Népfront vezetője.
A Hamász szerint a közvetett tárgyalások eddig három kérdésre összpontosítanak: a konfliktus leállítására, az izraeli erők kivonására Gázából és a fogolycsere-megállapodásra. A csoport egyelőre elutasítja az egyik legnagyobb vitapontot: Izrael követelését, hogy a Hamász adja fel fegyvereit.
Gázában Izrael Trump kérésére visszafogta katonai műveleteit, bár a légicsapások nem szűntek meg teljesen. A gázai egészségügyi hatóságok az elmúlt 24 órában nyolc halálos áldozatról számoltak be izraeli csapások következtében, ami hetekre visszamenőleg a legalacsonyabb szám.
Trump kedden optimizmusát fejezte ki a megállapodás előrehaladásával kapcsolatban, miközben Izraelben megemlékezéseket tartottak a háborút kiváltó Hamász-támadás második évfordulóján.
A tárgyalásokon részt vesz Ibrahim Kalin török hírszerző főnök is, ami Törökország növekvő szerepére utal. Erdogan elnök elmondta, hogy Trump arra kérte Törökországot, segítsen meggyőzni a Hamászt a megállapodás elfogadásáról.
Trump terve szerint egy nemzetközi testület, amelyet maga Trump vezetne, és amelynek tagja lenne Tony Blair volt brit miniszterelnök is, szerepet játszana Gáza háború utáni irányításában. Az arab országok, amelyek támogatják a tervet, ragaszkodnak ahhoz, hogy az végül egy független palesztin állam létrehozásához vezessen, amit Netanjahu elutasít.
A Hamász közölte, hogy kész lemondani Gáza irányításáról, de csak egy palesztin technokrata kormány javára, amelyet a Palesztin Hatóság felügyel és arab, valamint muszlim országok támogatnak. Elutasítja Blair vagy bármilyen külföldi szereplő részvételét Gáza irányításában.
Címlapkép forrása: Portfolio
