Sokan Zelenszkij kihívóját látják benne: kemény üzenetet küldött Ukrajna legendás főparancsnoka
Valerij Zaluzsnij, Ukrajna fegyveres erőinek korábbi főparancsnoka, jelenlegi brit nagykövet, a korábban felröppenő hírekre reagálva határozottan cáfolta, hogy bármilyen formában részt kívánna venni az ukrán választásokon - számoltak be az ügyről ukrán lapok.

Oksana Torop, Zaluzsnij médiatanácsadója kijelentette, hogy amíg a háború tart,

a korábbi főparancsnok nem gondolkodik választásokon és nem is készül ilyesmire.

"Bármennyiszer is állítják vagy írják ezt bizonyos források, az álláspontja egyértelmű és változatlan marad" - hangsúlyozta.

A cáfolat a francia Intelligence Online portál jelentését ökvetően érkezett, amely szerint Zaluzsnij képviselői több magas rangú katonai tisztviselőt is megkerestek, hogy csatlakozzanak parlamenti listájához, amennyiben indulna az elnökválasztáson.

Zaluzhnyi közösségi médiában közzétett nyilatkozatában leszögezte:

Nem ismerek el semmilyen javaslatot a háború alatti választások megtartására. Nem hozok létre pártokat vagy kampányközpontokat, és elvből nincs kapcsolatom egyetlen politikai erővel sem.

A volt főparancsnok sajnálatát fejezte ki, hogy a nemzeti média ellenőrizetlen információkat terjeszt, és hozzátette, hogy ez gyakran egybeesik az orosz propagandával. Szerinte az ellenség, miután nem tudott győzni a csatatéren, most modern eszközökkel - névtelen forrásokkal, botokkal és médiával - próbál megosztottságot szítani az ukrán társadalomban.

Zaluzsnij kijelentette, hogy továbbra is az ukrán államot fogja szolgálni, amíg erre képes. Hozzátette, hogy aki az ő nevében kap ajánlatot bármilyen politikai folyamatban való részvételre, jelentse azt a bűnüldöző szerveknek.

Címlapkép forrása: Finnbarr Webster/Getty Images

