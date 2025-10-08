Több ezer repülőjárat késik az Egyesült Államokban, és még nincs vége a fennakadásoknak

Hétfőn és kedden mintegy tízezer repülőjárat késett az Egyesült Államokban, bár szerdára a fennakadások száma 1900-ra csökkent. A késések oka lehet időjárás vagy egyéb tényező is, nem csak a személyzeti problémák. A már eleve szűkös légiirányítói állomány hiánya miatt azonban a FAA ezen
a héten lassította vagy leállította az érkezéseket többek között a kaliforniai Burbankben és a Tennessee állambeli Nashville-ben.
Sean Duffy közlekedési miniszter hétfőn figyelmeztetett, hogy a FAA "enyhe növekedést" tapasztal a légiirányítók betegszabadságolásában. Hozzátette, hogy a leállás súlyosbítja a légiirányítókra nehezedő nyomással kapcsolatos aggodalmakat, amely hiány már évek óta bosszantja a légitársaságok vezetőit.
Közel 11 ezer teljesen képesített irányító marad szolgálatban, sokan közülük heti hat napon át 10 órás műszakokban dolgoznak, rendkívüli elkötelezettséget mutatva az utasok biztonságos célba juttatása érdekében – mindezt fizetés nélkül a leállás alatt
– közölte a Nemzeti Légiirányítók Szövetsége (NATCA) egy nyilatkozatban.
A kormányzati leállás szerdán a nyolcadik napjába lépett, miután a Szenátus ismét nem fogadott el finanszírozási javaslatot.
Duffy kedden a CNBC "Squawk Box" műsorában elmondta, hogy nincs olyan repülőtér, amely ne küzdene folyamatosan problémákkal a légiirányítók személyzeti ellátottsága miatt, és sürgette a Kongresszust, hogy fogadjon el egy finanszírozási törvényjavaslatot.
Egy leállás során az "alapvető fontosságú" munkavállalók, mint a légiirányítók és a TSA-ügynökök továbbra is fizetés nélkül dolgoznak, míg sok más alkalmazottat kényszerszabadságra küldenek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elfogták a gyújtogatót, aki halálos tűzvészt okozott Los Angeles egyik leggazdagabb negyedében
Hamarosan bíróság elé áll.
Fontos trendforduló látszik az árampiacon az energetikai szektor legnagyobb szakértői szerint
Nem lehet mindent a piacra bízni.
Bejelentette a WHO: megállni látszik a rettegett, halálos járvány terjedése
Fellélegezhet a világ.
Két napon belül történelmi döntés születhet Franciaországban
Nagy bejelentés készül.
Döntött a német parlament: eltörlik a gyorsított állampolgársági eljárást
Változásban a migrációs politika.
Megbukott a terv: folytatódik a kormányzati káosz az Egyesült Államokban
Nem tudták. megszerezni a szükséges támogatást a republikánusok.
Megszólalt az újonnan megválasztott cseh kormányfő: "egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának"
Fordulat közeleg Közép-Európában.
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.