Több ezer repülőjárat késik az Egyesült Államokban, és még nincs vége a fennakadásoknak

Hétfőn és kedden mintegy tízezer repülőjárat késett az Egyesült Államokban, bár szerdára a fennakadások száma 1900-ra csökkent. A késések oka lehet időjárás vagy egyéb tényező is, nem csak a személyzeti problémák. A már eleve szűkös légiirányítói állomány hiánya miatt azonban a FAA ezen

a héten lassította vagy leállította az érkezéseket többek között a kaliforniai Burbankben és a Tennessee állambeli Nashville-ben.

Sean Duffy közlekedési miniszter hétfőn figyelmeztetett, hogy a FAA "enyhe növekedést" tapasztal a légiirányítók betegszabadságolásában. Hozzátette, hogy a leállás súlyosbítja a légiirányítókra nehezedő nyomással kapcsolatos aggodalmakat, amely hiány már évek óta bosszantja a légitársaságok vezetőit.

Közel 11 ezer teljesen képesített irányító marad szolgálatban, sokan közülük heti hat napon át 10 órás műszakokban dolgoznak, rendkívüli elkötelezettséget mutatva az utasok biztonságos célba juttatása érdekében – mindezt fizetés nélkül a leállás alatt

– közölte a Nemzeti Légiirányítók Szövetsége (NATCA) egy nyilatkozatban.

A kormányzati leállás szerdán a nyolcadik napjába lépett, miután a Szenátus ismét nem fogadott el finanszírozási javaslatot.

Duffy kedden a CNBC "Squawk Box" műsorában elmondta, hogy nincs olyan repülőtér, amely ne küzdene folyamatosan problémákkal a légiirányítók személyzeti ellátottsága miatt, és sürgette a Kongresszust, hogy fogadjon el egy finanszírozási törvényjavaslatot.

Egy leállás során az "alapvető fontosságú" munkavállalók, mint a légiirányítók és a TSA-ügynökök továbbra is fizetés nélkül dolgoznak, míg sok más alkalmazottat kényszerszabadságra küldenek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images