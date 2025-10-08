  • Megjelenítés
Új módszerrel kezdték el lelövöldözni az orosz drónokat az ukránok - Szabályos vadászatba kezdtek
Új módszerrel kezdték el lelövöldözni az orosz drónokat az ukránok - Szabályos vadászatba kezdtek

Portfolio
Az orosz-ukrán háború lassan négy éve alatt nyilvánvalóvá vált, hogy a kis méretű drónok lelövése nem könnyű feladat: az apró gépek könnyen átcsusszannak a konvencionális légvédelmen, így mindkét fél igyekszik új módszerekkel előállni. Kijevben most egy elsőre elég kőkorszakinak ható ötlettel rukkoltak elő: sörétes puskákat raknak a drónjaikra.
A Telegramon és az X-en is egyre több videó kering arról, amint ukrán FPV drónok orosz felderítődrónokat kergetnek egy furcsa "bottal" a hasuk alatt. A felvételekről elég gyorsan kiderül, hogy a "bot" valamilyen sörétes puska lehet, amivel néhány orosz felderítő UAV-t le is lőnek.

Az ukránok régóta komoly energiát fektetnek a hasonló apró drónok lelövésébe: az orosz FPV-ket néha egyszerűen egy drónra szerelt bottal billentik ki egyensúlyukból, a merevszárnyas pilóta nélküli gépeknek pedig több alkalommal egyszerűen nekiütköznek saját drónjaikkal. A gondot az okozza, hogy az utóbbi akcióval általában a saját drónt is megsemmisítik, rakétákkal szinte lehetetlen leszerelni az ilyen eszközöket (no meg arányában brutálisan drága is). Eddig a légvédelmi gépágyúk és géppuskák, valamint az orosz és ukrán oldalon is megjelenő sörétes fegyverek számítottak a legjobb megoldásnak.

A sörétes fegyverek nagy előnye az, hogy nevükhöz hűen képesek söréteket (egy hüvelybe töltött több lövedéket) kilőni, amik nagyobb területen "terítenek", így a kisebb, vagy gyorsabban mozgó célpontokat is könnyebben eltalálják.

Mivel a felderítő drónok nem páncélozottak, ezért pár sörét könnyen működésképtelenné teszi őket.

Természetesen a sörétes fegyverrel felszerelt drónoknak is megvannak a maga korlátai: egyrészt a lövés visszarúgása az ukrán UAV-t is ki tudja billenteni az egyensúlyából, másfelől nagyon korlátozott a lőszerkapacitása, a legelterjedtebb ismétlő sörétes puskákat értelem szerűen nem tudja magának csőre tölteni, maradnak tehát az egy, vagy kétcsövű vadászpuskák, illetve az aránylag ritkának számító öntöltő fegyverek.

Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images. A címlapkép illusztráció, egy orosz Orlan-10-es drón látható rajta.

