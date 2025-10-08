Váratlan fejlemény: a totális káoszba süllyedt országban csapott össze az FB 10-A a NATO hatalom csúcsdrónjával

Meglepő összecsapásra került sor a polgárháború sújtotta Szudánban, ahol Észak-Darfúr tartományban a felkelők megsemmisítették a kormányerők egyik Akinci típusú, ​​nagy magasságú és hosszútávú (HALE) drónját, amit a híres török Baykar hadiipari vállalat fejlesztett ki. Az ilyen pilóta nélküli jármű képes különféle precíziós fegyverek, cirkálórakéták vagy irányított bombák szállítására. A modern érzékelőknek köszönhetően képes a felderítésre, csapásmérő műveletek végrehajtására, de még más drónok vezérlésére is.

Egypt Hosts Turkish Akinci Drones in Airstrikes on SudanInformed sources have revealed that Turkish-made Akinci drones participated in airstrikes launched from Egypt's East Uweinat Airport into Sudanese territory. Satellite images confirmed the presence of these drones at the… pic.twitter.com/yLyNrqdpAW https://t.co/yLyNrqdpAW — إدراكُہ ᘿᕲᖇᗩᗩᖽᐸ (@3dr_News) October 7, 2025

A modern drón lelövése éppen ezért komoly fegyverténynek számít, ami felveti a kérdést, hogy mégis milyen eszközzel voltak képesek megsemmisíteni az Akincit. A válasz abban rejlik, hogy Kína korábban FB 10-A kis hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer szállításáról számolt be a szomszédos Csádba.

a legfrissebb jelek szerint viszont a kombinált irányítású, gyors reagálású és nagy manőverezőképességű rendszerek a szudáni felkelők kezére kerülhettek.

Ezek hatékonyak lehetnek a modern drónok hatástalanítására is.

Nem ez lenne az első eset, hogy az ország délnyugati részét ellenőrző lázadók a Pekingtől szereznének be fejlett rendszereket: korábban arról érkeztek felvételek, hogy kínai Wolves Team elektronikus hadviselési rendszerekkel kezdték felszerelni a terepjáróikat. Nem titok, hogy egyébként a keleti nagyhatalom támogatja is az ellenállókat.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 03. Sorra bukkannak fel a titokzatos bázisok a kulcsfontosságú útvonalnál: egy új katonai hatalom van felemelkedőben

Címlapkép forrása: Murat Sengul/Anadolu via Getty Images