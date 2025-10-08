  • Megjelenítés
FONTOS Megérkezett a fix 3%-os hitel a vállalkozásoknak is – Mi áll a háttérben, és mi a kormány célja?
Váratlan fejlemény: a totális káoszba süllyedt országban csapott össze az FB 10-A a NATO hatalom csúcsdrónjával

A szudáni kormányellenes lázadók megsemmisítettek egy török Akici támadó drónt, az eset pedig meglepő részleteket is tartalmaz – írja a Militarnyi.

Meglepő összecsapásra került sor a polgárháború sújtotta Szudánban, ahol Észak-Darfúr tartományban a felkelők megsemmisítették a kormányerők egyik Akinci típusú, ​​nagy magasságú és hosszútávú (HALE) drónját, amit a híres török Baykar hadiipari vállalat fejlesztett ki. Az ilyen pilóta nélküli jármű képes különféle precíziós fegyverek, cirkálórakéták vagy irányított bombák szállítására. A modern érzékelőknek köszönhetően képes a felderítésre, csapásmérő műveletek végrehajtására, de még más drónok vezérlésére is.

A modern drón lelövése éppen ezért komoly fegyverténynek számít, ami felveti a kérdést, hogy mégis milyen eszközzel voltak képesek megsemmisíteni az Akincit. A válasz abban rejlik, hogy Kína korábban FB 10-A kis hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer szállításáról számolt be a szomszédos Csádba.

a legfrissebb jelek szerint viszont a kombinált irányítású, gyors reagálású és nagy manőverezőképességű rendszerek a szudáni felkelők kezére kerülhettek.

Ezek hatékonyak lehetnek a modern drónok hatástalanítására is.

Nem ez lenne az első eset, hogy az ország délnyugati részét ellenőrző lázadók a Pekingtől szereznének be fejlett rendszereket: korábban arról érkeztek felvételek, hogy kínai Wolves Team elektronikus hadviselési rendszerekkel kezdték felszerelni a terepjáróikat. Nem titok, hogy egyébként a keleti nagyhatalom támogatja is az ellenállókat.

Sorra bukkannak fel a titokzatos bázisok a kulcsfontosságú útvonalnál: egy új katonai hatalom van felemelkedőben

Címlapkép forrása: Murat Sengul/Anadolu via Getty Images

