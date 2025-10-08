Váratlan fejlemény: a totális káoszba süllyedt országban csapott össze az FB 10-A a NATO hatalom csúcsdrónjával

Meglepő összecsapásra került sor a polgárháború sújtotta Szudánban, ahol Észak-Darfúr tartományban a felkelők megsemmisítették a kormányerők egyik Akinci típusú, nagy magasságú és hosszútávú (HALE) drónját, amit a híres török Baykar hadiipari vállalat fejlesztett ki. Az ilyen pilóta nélküli jármű képes különféle precíziós fegyverek, cirkálórakéták vagy irányított bombák szállítására. A modern érzékelőknek köszönhetően képes a felderítésre, csapásmérő műveletek végrehajtására, de még más drónok vezérlésére is.
Egypt Hosts Turkish Akinci Drones in Airstrikes on SudanInformed sources have revealed that Turkish-made Akinci drones participated in airstrikes launched from Egypt's East Uweinat Airport into Sudanese territory. Satellite images confirmed the presence of these drones at the… pic.twitter.com/yLyNrqdpAW https://t.co/yLyNrqdpAW— إدراكُہ ᘿᕲᖇᗩᗩᖽᐸ (@3dr_News) October 7, 2025
A modern drón lelövése éppen ezért komoly fegyverténynek számít, ami felveti a kérdést, hogy mégis milyen eszközzel voltak képesek megsemmisíteni az Akincit. A válasz abban rejlik, hogy Kína korábban FB 10-A kis hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer szállításáról számolt be a szomszédos Csádba.
a legfrissebb jelek szerint viszont a kombinált irányítású, gyors reagálású és nagy manőverezőképességű rendszerek a szudáni felkelők kezére kerülhettek.
Ezek hatékonyak lehetnek a modern drónok hatástalanítására is.
Nem ez lenne az első eset, hogy az ország délnyugati részét ellenőrző lázadók a Pekingtől szereznének be fejlett rendszereket: korábban arról érkeztek felvételek, hogy kínai Wolves Team elektronikus hadviselési rendszerekkel kezdték felszerelni a terepjáróikat. Nem titok, hogy egyébként a keleti nagyhatalom támogatja is az ellenállókat.
Címlapkép forrása: Murat Sengul/Anadolu via Getty Images
Kiugró költségvetési hiány jött össze szeptemberben
Romlik az összkép.
Súlyos kijelentés jött: "túl keveset költ hálózatfejlesztésre Magyarország"
Elértük a beruházási korlátainkat?
Ursula von der Leyen rendkívüli kijelentést tett: új és veszélyes hadművelet indult el Európában
Ez hibrid háború, amelyet nagyon komolyan kell venni – fogalmazott.
Veszélyes anyagot találtak egy Magyarországon is kapható fokhagymakészítményben
Tiltott növényvédőszer-maradványok miatt riasztást adtak ki!
Radikális kvótacsökkentésekre készül Brüsszel
Protekcionista fordulatra szánhatja el magát Európa.
Annyira olcsó az orosz olaj, hogy a gigantikus gazdasági csapás sem állhatja útját
Egészen elképesztő finomítói adatokra derült fény.
Megvan a létező legolcsóbb energiaforrás, szerencsére Európában is teljesen elérhető
Az európai energiamix így is egyre ellenállóbb a kutatások szerint.
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.